RESEÑA |Boogeyman: Tu miedo es real, ¿qué hay en la oscuridad y en el armario?

Boogeyman: Tu miedo es real tiene elementos clásicos y clichés del cine de terror, sin embargo, es una opción para quienes gustan de los jumpscare y toca el tema de la pérdida de un ser querido, el dolor que provoca y que puede alimentar a los seres aterradores.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- Para quienes se emocionan con las películas de miedo -como yo- este fin de semana llega a las salas de cine Boogeyman: Tu miedo es real, una historia inspirada en el cuento corto de Stephen King, que busca erizar la piel de los espectadores, ¿lo logrará?

Boogeyman: Tu miedo es real nos presenta a la familia Harper: Will, el padre y terapeuta, junto a sus hijas, Sadie y la pequeña Sawyer, quienes están conmocionadas por la reciente muerte de su madre en un accidente. Un día llega hasta el consultorio de Will -que cabe decir está en su misma casa- un paciente desesperado en busca de ayuda, pero ese hombre misterioso no llega solo, ya que cosas aterradoras y sobrenaturales comienzan a pasar.

Al hablar del Coco o el Hombre del saco hay varias opciones de películas que pueden provocar miedo (como Siniestro), pero ¿qué vamos a encontrar en esta cinta? Una historia sencilla con los elementos ya clásicos: la joven que de inicio no cree en los eventos sobrenaturales pero que investigará qué sucede, todo para mostrarnos si hay manera de escapar. Destaca la actuación de Sophie Thatcher en el personaje de Sadie, que carga con el peso del relato -y de mantener a la familia a flote- muy bien porque transmite la confusión y el miedo en los momentos clave, además de la pequeña Vivien Lyra Blair (quien interpretó a la Princesa Leia en la serie de Obi-Wan Kenobi) con esos chispazos de humor, al vez involuntario que funcionan para aligerar.

Respecto al relato de Stephen King es importante dejar muy claro que esta cinta lo toma sólo como inspiración o como una adaptación muy libre, tiene elementos clave como que el Boogeyman devora a los niños, la presencia del psicólogo y del señor Lester Billings, sin embargo, cambia todo lo demás, en esta película la historia gira entorno a la familia Harper y no se enfoca en Billings, pareciera algo sencillo pero es un aspecto clave para poder disfrutar la visita al cine, en especial para los ávidos lectores de “El rey del terror”.

¿Miedo a la oscuridad? En Boogeyman hay que tenerlo, el armario parece ser una puerta a otros planos y de él sale un ente nada amigable (porque esto no es Monsters Inc.), en este se notan los efectos especiales, sin embargo, sus ojos brillantes causan nerviosismo y su figura desdibujada por la noche provoca temor.

Hay que mencionar la presencia del sentimiento de pérdida y de cómo enfrentarlo, del dolor que provoca la muerte de un ser querido que puede llevar a las personas a encerrarse y no compartir lo que ocurre en su interior, algo que de cierta manera alimenta al Boogeyman.

El director de la cinta Ron Savage señaló que esta es la adaptación más aterradora y visceral del relato de King, lo cierto es que para quienes se asustan fácilmente, sí brincarán de su asiento y les dará aún más miedo cada que estén solos y no haya luz, pero para quienes gustan de ver películas de terror y buscan emociones fuertes, esta cinta no les provocará un gran susto.

Boogeyman: Tu miedo es real es una película entretenida con varios jumpscare que hará pasar un buen rato.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.