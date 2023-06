Checo promete “ser competitivo mañana” tras error en clasificación del GP de España

La clasificación de Pérez en Montmeló no fue nunca sencilla para el de Red Bull pues desde la Q1 logró clasificarse a Q2 de milagro. Sin embargo, el mexicano ya no pudo entrar a la etapa final de la clasificación tras irse a la grava en la curva 5 que lo dejó en serias complicaciones de cara a la última vuelta rápida que logró hacer, pero no le fue suficiente para entrar al Top 10.

Sergio Perez is in the gravel but should have time for another go#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/3UWY4uYgjQ — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Con el rostro desencajado, Checo explicó ante los micrófonos de Fox Sports el motivo por el cual se fue largo en esa curva y por qué quedó fuera de la Q3: “Mi último intento de la qualy cometí un error y me salí en la 5. Pude hacer un intento pero los neumáticos estaban muy calientes. Estaba muy mojado el lavadero tanto adentro como por fuera”. LOS PROBLEMAS DE CHECO EN LA CLASIFICACIÓN 🥺 El mexicano habla tras quedar eliminado de la Q3. Se salió de la pista y fue error que condenó su clasificación. 'Va ser importante mantenernos competitivos mañana'#F1xFSMX pic.twitter.com/bVxa8GdMvQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 3, 2023 Las complicaciones no quedaron ahí para ‘Checo’, quien en la primera parte también sufrió de más para meterse a la Q2. Sobre ello, el tapatío mencionó: “Tenía problemas cuando estaba mojada la pista, no podía cambiar ni acelerar, perdía mucho la parte de atrás. Me costó mucho traccionar en las curvas medias”.

Finalmente, a diferencia de Mónaco, Pérez confía en que a base de ritmo y teniendo el mejor auto de la parrilla pueda remontar diversas posiciones en la carrera, donde largará onceavo. “Al final estamos en 11, podemos correr, ahí va a ser importante mantener el ritmo y ser competitivo el día de mañana”, remarcó el piloto de Red Bull.