Biden firma Ley que amplía el techo de deuda; aleja a EU del borde de un impago

Por Chris Megerian

WASHINGTON (AP).— Con apenas dos días de margen, el Presidente Joe Biden firmó el sábado la ley que eleva el techo de deuda del Gobierno de Estados Unidos, evitando así un impago sin precedentes.

La Casa Blanca anunció la rúbrica, realizada en privado en la Casa Blanca, en un comunicado enviado por correo electrónico en el que Biden agradeció a los líderes del Congreso por su colaboración.

El Departamento del Tesoro había advertido que el país empezaría a quedarse sin liquidez para pagar todas sus facturas el lunes, lo que habría enviado ondas de choque a las economías de Estados Unidos y del resto del mundo.

Today, President Biden signed the bipartisan budget agreement into law – avoiding a first-ever default while protecting key investments in the American people. pic.twitter.com/vT6blyZ4E5

— The White House (@WhiteHouse) June 3, 2023