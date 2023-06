“Sin bienestar no puede haber desarrollo”: dice Sheinbaum a universitarios en Puebla

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este sábado ante miles de universitarios de diversas partes del estado de Puebla que el poder debe servir para ponerlo al servicio de los demás y que sin “bienestar no puede haber desarrollo”.

‘’Mientras no haya bienestar, mientras no se erradique la pobreza, mientras no haya las mejores condiciones de vida, no va a haber seguridad, no va a haber desarrollo (..) Si sigue habiendo millones de personas que no tienen lo mínimo, no podemos hablar de desarrollo y bienestar’’, afirmó.