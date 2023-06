VIDEO de Sandra Cuevas con personal de la Alcaldía en Garibaldi genera controversia

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aclaró este viernes un video que se volvió tendencia en las últimas horas, en el que se le ve tomando una cerveza junto a Ernesto Alonso de Rosas, su expareja sentimental.

La grabación de la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, en una celebración al interior de un reconocido lugar en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se empezó a viralizar esta mañana en redes sociales.

La buchona Sandra Cuevas pisteando en plaza Garibaldi. Qué no está prohibido?

Los usuarios de redes también señalaron a la Alcaldesa Cuevas por haber ingerido alcohol, un gusto que aseguró no compartir, pero haberse dejado llevar porque era Garibaldi.

“Respecto al video de hoy: 1. No me gusta el alcohol, sin embargo; que la gente beba una cerveza en Garibaldi es una tradición. 2.- Quien me dio el beso se llama Alonso, mi pareja sentimental por varios años, con sus altibajos como cualquier relación; y el amor de mi vida”, dijo Sandra Cuevas a la cuenta Opcion Mx.