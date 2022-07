¿Cómo preservar nuestra salud emocional? Un aspecto clave para el bienestar

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- La salud no tiene que ver solamente con la ausencia de afecciones o enfermedades. Según la OMS, se define como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Por eso, el estado de bienestar integral lo alcanzamos cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales.

“La salud emocional es una vivencia dinámica, que no se define por un estado, sino por el modo en que cada quien es capaz de tolerar tensiones internas y atravesar conflictos de lo más diversos. Una persona sana no es la que no sufre, sino la que puede hacerlo desde un punto de vista que no es reactivo, con la capacidad para integrar diferentes emociones”, señaló Luciano Lutereau, Psicoanalista, Doctor en Filosofía y Doctor en Psicología (UBA).