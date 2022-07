BITS | PlayStation Plus se reinventa, pero aún tiene un largo camino por recorrer

Este servicio de membresías de PlayStation representa la clara búsqueda de la reinvención, además, tenemos que tomar en cuenta que el servicio es completamente nuevo, es básicamente un borrón y cuenta nueva que tiene un largo camino por recorrer. Dentro de los juegos más recientes que podemos encontrar en la plataforma tenemos Ghost of Tsuhima Director’s Cut, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Returnal, Uncharted: The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered, entre otros.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- Hace una década se dio el nacimiento de Xbox Live y posteriormente de PlayStation Plus como servicios que en su inicio se basaban principalmente en brindar juego en línea a través de una suscripción de pago, años después fueron incluyendo más beneficios como descuentos en ciertos juegos y la adición de juegos gratis de manera mensual como parte de las recompensas por ser miembro, después, el lanzamiento del Xbox Game Pass se vivió como una nueva manera de experimentar diferentes títulos antiguos y de lanzamiento lo que convertía a la membresía de Xbox como una de las opciones más atractivas del mercado.

PlayStation no podía quedarse atrás en este tipo de modelo de negocio y si bien no compite de ninguna manera con lo que ofrece la competencia, busca un mercado muy específico que sea amante de los juegos clásicos y que quiera acceder a ellos desde la comodidad de su consola actual, para esto se ha reinventado lo que conocíamos como PlayStation Plus para ofrecernos tres tipos de membresía: PlayStation Plus Essential, con un valor de 6.99 dólares al mes, esta nos ofrece juegos seleccionados de PlayStation, dos juegos descargables de manera mensual, así como algunos descuentos y recompensas, básicamente esta es la membresía clásica que ya conocíamos; por otro lado está la versión PlayStation Plus Extra, con un valor de 10.49 dólares al mes y que incluye los beneficios de la membresía Essential además de un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, los cuales incluyen juegos propios de PlayStation y relativamente recientes; por último, está la membresía PlayStation Plus Deluxe, en otros países se conocerá como Premium, esta llega un tanto limitada a nuestra región y tendrá un valor de 11.99 dólares al mes ya que cuenta con los beneficios de las dos membresías anteriores, además del acceso a un catálogo de juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation Portable, pareciera de primera impresión la versión más atractiva.

Dentro de los juegos más recientes que podemos encontrar en la plataforma tenemos Ghost of Tsuhima Director’s Cut, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Returnal, Uncharted: The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered, entre otros. Digamos que estos son algunos de los juegos que mas reciente hemos visto tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Por la parte de los juegos clásicos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation Portable podemos encontrar verdaderas joyas que nos recordarán grandes momentos de la infancia como: Ape Escape, Hot Shots Golf, Resident Evil: Director’s Cut, Buzz Lightyear to the Rescue!, Tekken 2, Star Wars: Bounty Hunter, entre muchos otros y aunque es un catálogo bastante limitado y pequeño, la promesa de que vaya creciendo con el paso de los meses se mantiene.

Los juegos corren bastante bien, no hay tanto problema con las diferentes emulaciones que podemos encontrar, aunque las personas más exigentes se darán cuenta de que no son las mejores versiones ni las más óptimas para realmente revivir la experiencia clásica, todo esto está pensado en un consumidor normal que solo busque acceder a una librería de juegos clásicos.

Este servicio de membresías de PlayStation representa la clara búsqueda de la reinvención, además, tenemos que tomar en cuenta que el servicio es completamente nuevo, es básicamente un borrón y cuenta nueva que tiene un largo camino por recorrer y no hablamos sólo de meses, sino de años, claramente el catálogo de juegos que puede existir entre las tres consolas clásicas disponibles puede ser enorme, sin embargo, diferentes limitantes, aspectos técnicos o temas de región pueden influir en que tan rápido lleguen más juegos o no.

Sin duda es un pequeño gran avance, la realidad es que seguramente PlayStation jamás va a poder competir con el modelo de negocio que representa Xbox Game Pass y está bien, el hecho de que hayan decidido tomar un camino diferente cambia un poco la propuesta y marca una clara diferencia entre ambos servicios, por lo que muy difícilmente podemos encontrar puntos a comparar entre ambos.

Las nuevas membresías disponibles de PlayStation Plus le dan un claro valor agregado a lo que representaba, que básicamente sólo te ofrecía el servicio en línea y en raras ocasiones algún buen juego como regalo al mes, pero con la adición de un catálogo clásico, hace que valga más la pena pensar en adquirir alguna de las nuevas membresías, aunque, si habría que recomendar algo sería esperar a que se incluyan aún más juegos.

