VIDEO: Guanyu Zhou sufre accidente en el GP de Gran Bretaña; está fuera de peligro

MADRID, 3 (EUROPA PRESS).- El piloto chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) ha sufrido este domingo un duro accidente durante la primera vuelta de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y se encuentra “consciente” y fuera de peligro, ha confirmado su equipo, Alfa Romeo.

Following an incident at the start of the race Alex Albon and Zhou Guanyu have been taken to the medical centre. Both drivers are conscious and continue to be evaluated.

— Formula 1 (@F1) July 3, 2022