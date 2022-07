VIDEO FUERTE: Sujetos intentan robar auto a mujer, ella acelera y atropella a uno

Loa Ángeles, 3 de julio (LaOpinión).- Una mujer no sólo evitó que le robaran su camioneta, sino también tomó justicia con sus propias manos al arrollar a uno de los asaltantes con el vehículo del deseo.

El suceso fue en Santiago de Chile, donde la fémina molesta por ver en riesgo su patrimonio, puso el pie sobre el acelerador y atropelló al sujeto que fue arrastrado durante varios metros.

Las imágenes captadas por un automovilista que iba pasando por la comuna La Reina, considerado uno de los sectores más populares del norte de la capital chilena, entre las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, muestran el momento que inmediatamente se hizo viral.

Tras atropellar al ladrón, la mujer, quien iba con su hija, aceleró a toda velocidad para evadir el robo. En tanto, el hombre que se encontraba sobre el asfalto, huyó del sitio con su acompañante, ambos con las manos vacías.

La mujer, que fue identificada como Andrea, afirmó al medio Biochile que este momento difícil se complicó cuando más adelante su auto presentó fallas mecánicas; no obstante, afortunadamente, los ladrones ya no venían persiguiéndola.

Sobre su reacción, la madre de familia señaló que lo hizo porque el hombre llevaba consigo un arma de fuego, pues con ella viajaba su hija.

“Yo lo tenía pensado, si algún día me pasaba esto con o sin mi hija, yo iba a tratar de arrancar. Al final es la vida de ellos, o la mía. Independiente a que entregue el auto, igual me pueden disparar o llevarse a mi hija. Quizá no es recomendable lo que digo”, aseveró.