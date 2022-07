GP de Gran Bretaña: Carlos Sainz logra su primer triunfo en F1; “Checo” sube al podio

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha hecho historia este domingo al conquistar su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del Mundial.

Madrid, 3 de julio (EuropaPress).- El piloto mexicano Sergio Pérez subió al podio al obtener la segunda posición en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de este fin de semana, en donde el español Carlos Sainz (Ferrari) quedó en primer lugar y Lewis Hamilton en tercero.

Carlos Sainz ha hecho historia este domingo al conquistar su primera victoria en la décima prueba del Mundial, una carrera en la que se rehizo después de perder su posición “poleman” en la salida para ganar la partida en el tramo final a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

En una cita marcada por el espeluznante accidente del chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo), que obligó a detener la carrera durante una hora, el madrileño se convirtió en el segundo piloto español de la historia -tras Fernando Alonso, que consiguió los 32 triunfos anteriores para España- en lograr una victoria en el “Gran Circo”, todo en su Gran Premio número 150. Es el ganador 112 de la Fórmula 1.

A FIRST RACE WIN FOR CARLOS SAINZ!!! 🏆🎉 The Spaniard takes the chequered flag with Perez finishing second. Hamilton comes home third #BritishGP #F1 pic.twitter.com/mHnalIynnC — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

No le desanimó ceder la primera plaza en la salida en favor del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó sin opciones por un pinchazo y los problemas de fiabilidad de su monoplaza, ni tampoco que un Leclerc con más ritmo le adelantase en la vuelta 31.

Esperó con paciencia su oportunidad, que llegó a falta de 12 giros para el final con la aparición del coche de seguridad. Entró en garajes para vestir golas blandas mientras el líder Leclerc se quedaba en pista, y en el relanzamiento de la carrera le superó para encaminarse hacia su primera victoria en la Fórmula 1.

Por primera vez, Sainz arrancaba un Gran Premio sin nadie por delante, pero Verstappen, con neumático blando, le superó en la recta de salida para pasar a liderar la cita. Alonso, que comenzó séptimo, ganó dos posiciones frente a Lando Norris (McLaren) y Sergio Pérez (Red Bull) antes de que ondease la bandera roja en Silverstone.

LAP 45/52 Incredible racing! Leclerc, Perez and Hamilton fight for the podium positions! Perez has grabbed P2 and, at the moment, Leclerc is P3 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/0nQZsowNeN — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

En la primera curva, el tiempo se congeló al ver cómo el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) saltaba por los aires y su monoplaza volcado superaba las filas de neumáticos para estrellarse contra la valla. El británico George Russell (Mercedes), con el que se había chocado, abandonó su vehículo para ir a socorrerlo.

Después de muchos minutos de tensión, los operarios del circuito conseguían sacar a Zhou, consciente, del coche para trasladarlo a un centro hospitalario. El incidente afectó también al tailandés Alex Albon (Williams), que tuvo que acudir al hospital tras estrellarse contra las protecciones; el francés Esteban Ocon (Alpine) y el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), y sólo los dos últimos consiguieron estar en la nueva salida.

Casi una hora más tarde, la carrera se reanudó a 50 vueltas con los puestos iniciales, al no haberse completado ningún sector antes de la bandera roja. Esta vez sí, el madrileño retuvo su puesto de privilegio, mientras Alonso cedía una plaza en favor del francés Pierre Gasly (AlphaTauri).

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0 — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022

Sin embargo, a pesar de que Sainz logró escaparse mientras el líder del campeonato se defendía del ataque de Charles Leclerc, la lucha estaba servida. El holandés se fue acercando y dio caza al español en la vuelta 10. Pero todo saltó por los aires dos giros después.

“Mad Max” comenzó a perder ritmo por un pinchazo y entró en boxes para cambiar neumáticos, una circunstancia que aprovechó Sainz para volver a ponerse al frente. Los problemas de fiabilidad en el monoplaza de la marca energética, sin embargo, no terminaron, y le encaminaron hacia la séptima plaza al final de la carrera.

La duda empezaba a ser entonces la estrategia de Ferrari y si habría órdenes de equipo para que el madrileño se dejase pasar por Leclerc, mejor posicionado en el Mundial. Mientras todo esto pasaba por la cabeza de todos, Lewis Hamilton (Mercedes) rodaba a ritmo de vuelta rápida para cerrar el podio provisional.

Las paradas de Sainz y Leclerc dejaron al heptacampeón del mundo líder de la carrera en casa, y a la vez se despejaba la gran incógnita. “¿Luchamos entre nosotros?”, preguntaba el monegasco en la vuelta 31. La respuesta por radio, muy clara: “Tienes libertad para pelear”.

El adelantamiento se produjo dos vueltas más tarde, y la entrada en garajes de Hamilton permitió que Leclerc pasase a comandar la cita. Poco a poco, fue abriendo hueco con su compañero de equipo, aunque la carrera volvió a abrirse a 12 giros para el final, cuando el coche de Esteban Ocon (Alpine) se quedó detenido en la recta de meta y provocó la salida del coche de seguridad.

Hamilton, con parada “gratis”, entró en boxes para montar blandos, una estrategia que copió Ferrari con Sainz en un golpe de efecto para ganar la carrera. Leclerc, por su parte, se quedó sin aprovechar el safety car y con tres monoplazas con ruedas nuevas por detrás en la relanzada.

Brilliant comeback @SChecoPerez 👏 From P17 to P2 at the #BritishGP 🏆 pic.twitter.com/Ys91zBsrIz — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 3, 2022

Así, Sainz, a ritmo de vuelta rápida -1:30.886-, superó a su compañero de equipo nada más desaparecer el coche de seguridad, y “Checo” amenazaba a los Ferrari tras adelantar a Hamilton. Quedaban nueve vueltas para hacer historia.

La espectacular pelea entre el monegasco, el británico y el mexicano, con adelantamientos hasta el final, propició que Sainz pudiese escaparse, y ya nadie amenazó su día de gloria en la F1. Mientras, Pérez se garantizó la segunda posición final y Hamilton, la tercera. Por su parte, Alonso, que había arrancado séptimo, consiguió un valioso Top 5 por detrás de Leclerc.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press