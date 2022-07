Morena anuncia asambleas en 31 estados y la CdMx para promover la Reforma Electoral

Las asambleas iniciaron ayer en el marco del cuarto aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, el primer Presidente de izquierda que elige México.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- Morena anunció durante este fin de semana el inicio de las asambleas informativas sobre la Reforma Electoral, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en los 31 estados de la República y en la Ciudad de México.

Las asambleas arrancaron ayer en el marco del cuarto aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que “la manera de celebrar esos cuatro años del triunfo del pueblo, de la victoria de nuestra democracia, es haciendo más democracia”, razón por la cual convocó a todas y todos los militantes, simpatizantes, regidores, legisladores, presidentes municipales y gobernadores a arrancar con dichas jornadas informativas.

“Que la gente conozca la propuesta que está haciendo el Presidente al país y al Congreso para profundizar nuestra vida democrática; para que no cueste tanto la democracia y no veamos más despilfarro de recursos públicos; para que tengamos autoridades verdaderamente independientes y comprometidas; que la herencia de la Cuarta Transformación sea que el pueblo de México mande en todo momento”, agregó.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que “defenderán y debatirán ampliamente esta iniciativa para garantizar una verdadera democracia con órganos electorales menos costosos, más ciudadanizados y que los recursos que se ahorren permitan fortalecer los programas sociales”.

¡La manera de celebrar los 4 años de la #VictoriaDelPueblo es haciendo más democracia! Hoy arrancamos con una serie de asambleas informativas sobre la Reforma Electoral que impulsa el gobierno de la #CuartaTransformación. #BoletínDePrensa 🛑👇https://t.co/b5oW5CgCSu pic.twitter.com/CdFByZXSkY — Mario Delgado (@mario_delgado) July 3, 2022

Desde la Plaza de la Democracia, en la capital de Puebla, el líder parlamentario recordó la intensa lucha que ha habido en el país para garantizar la consolidación de la democracia y el avance de los movimientos sociales.

Asimismo, anunció el inicio de las consultas y debate abierto con toda la ciudadanía sobre la Reforma Electoral, el costo de la democracia en México, la integración del Instituto Nacional Electoral (INE), el número de senadores, diputados federales y locales, así como regidores de los ayuntamientos. También, la fiscalización y el financiamiento de los partidos políticos y el tipo de representación popular, uninominal o de representación pura.

En ese sentido, el legislador federal afirmó que invitarán a todos los diputados y las diputadas en los 300 distritos, así como a las 22 gobernadoras y gobernadores de Morena y de la coalición, con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) “para hacer asambleas en todo el país, en los 31 estados y en la Ciudad de México”.

Además, indicó que las concentraciones para informar a la sociedad se harán también en los principales municipios del país.

“Por eso en la Cámara de Diputados vamos a impulsar una reforma que nos ha presentado el Presidente López Obrador para cubrir ese requisito que tenemos pendiente en México; ya tenemos asegurado el apoyo con programas sociales para adultos, jóvenes, campesinos que siembran vida y población con alguna discapacidad, pero la libertad de votar y ser votado con legalidad, certeza, equidad, transparencia, es algo que está pendiente”, añadió.

El pasado 28 de abril, el Presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional que contempla cambios en materia electoral, un paquete legislativo que denominó una “Reforma Democrática”, en la cual propone eliminar el INE y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

El nuevo organismo autónomo estaría compuesto por siete consejeros en vez de los 11 actuales, quienes serían electos por medio del voto popular de una terna de 60 personas, quienes serían propuestas por los tres Poderes de la Unión. Sería este instituto el encargado de las elecciones en todo el país, incluyendo las locales, con lo cual se desaparecerían los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

López Obrador aseguró que con esta reforma busca una “una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales” por medio de la elección directa de la ciudadanía de sus representantes.

Además de cambios a la autoridad electoral, el Presidente pretende eliminar las diputaciones plurinominales y reducir de 500 a 300 los integrantes en el Palacio de San Lázaro, y a 96 los del Senado de la República.

A nivel local, las diputaciones en juego en los congresos estatales serían entre 15 y 45 según el tamaño de la entidad, y los municipios únicamente podrían tener nueve regidores en su administración.

Y como ya ha solicitado Morena en ocasiones anteriores, se hacen modificaciones en cuanto a la difusión de propaganda gubernamental para que se puedan difundir temas relacionados con servicios públicos y aquellos de carácter informativo sobre los procesos electorales.

Ante ello, el pasado 9 de junio, la coalición opositora Va por México presentó una moratoria constitucional para evitar aprobar reformas e iniciativas presentadas por el mismo López Obrador o por su partido Morena, como la Reforma Electoral.

Acompañado por los dirigentes nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, insistió en que la coalición “frente a las violaciones al marco legal del país, ha denunciado que la democracia y la Constitución están en amenaza permanente desde Palacio Nacional”.

Es respuesta a la petición ciudadana, los partidos que conformamos la coalición #VaPorMéxico hemos firmado la #MoratoriaConstitucional, para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por morena y sus aliados. pic.twitter.com/rAqDCjcDyg — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 9, 2022

Por ello, aseguró que “durante el tiempo que resta de esta Legislatura no se aprobará cualquier modificación a la Constitución que atente a la democracia mexicana”.

Posteriormente, el pasado 16 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí podría haber un cambio en caso de que el Congreso no apruebe la Reforma Electoral, pues recordó que el mandato de Lorenzo Córdova Vianello como Consejero presidente del INE terminará en el 2023, por lo que “se puede elegir a uno mejor”.

“En el caso de la Reforma Electoral de todas formas ya va a salir Lorenzo Córdova y se puede elegir a uno mejor. El señor Ciro Murayama, se puede encontrar uno mejor”, expresó en conferencia de prensa matutina.

Además, el mandatario mencionó que el verdadero motor del cambio “es el pueblo” y no los órganos electorales, pues indicó que “si no fuese por ellos, no habría democracia”.

“Entonces, claro, se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad, que los elija el pueblo a los consejeros. No quieren eso porque quieren tener a los mismos, ese prototipo de Lorenzo Córdova y demás. ¿Por qué no quieren la reforma? Porque ya no van a haber plurinominales, porque ya no va a haber billullos, porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad”, añadió.