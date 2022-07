No hay ningún mexicano afectado por tiroteo en Copenhague hasta ahora, informa Ebrard

Ciudad de México/Copenhague, 3 de julio (SinEmbargo/EuropaPress).– El Canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón, informó este domingo que hasta las 15:15 horas (tiempo local) no hay ningún reporte de mexicanos afectados por el tiroteo en el interior de un centro comercial en Copenhague, la capital de Dinamarca, donde la policía reporta “varios muertos”.

“Ha ocurrido un tiroteo en centro comercial de Copenhague, Dinamarca. Embajador de México y su equipo atentos para auxiliar a connacionales que eventualmente resulten afectados. A esta hora no tenemos ningún caso. Nuestra solidaridad a víctimas y sus familias”, expresó el titular de Relaciones Exteriores en redes sociales.

La Policía danesa ha confirmado que hay víctimas mortales como consecuencia de los disparos que se han efectuado este domingo en un centro comercial de Copenhague. El inspector jefe de la Policía Soren Thomassen ha informado de “varios muertos” y ha confirmado la detención de un individuo de origen danés de 22 años que fue arrestado frente al centro comercial poco después de llegar los agentes.

La primera alerta sobre el tiroteo fue recibida por la Policía sobre las 17:30 horas, ha indicado Thomassen, que ha explicado que se efectuaron disparos en varios puntos del centro comercial.

#Update: Just in – Other video footages of the suspect walking and running inside the fields shopping mall in #Copenhagen in #Denmark, walking with his deer rifle inside the mall, after looking searching and shooting for multiple victims. pic.twitter.com/475NS2Noae

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022