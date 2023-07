MC va rezagado en la ruta 2024. ¿A propósito? La trampa no es ventaja: Álvarez Máynez

Dos bandos ya se perfilaron para contender por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, Va por México y Juntos Haremos Historia. Pero queda Movimiento Ciudadano, partido que, en automático, se convirtió en la tercera fuerza política del país tras los pasados comicios.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano es el único partido que no ha presentado la ruta de su proceso interno rumbo a la Presidencia en 2024. Bajo el argumento de no violar la ley electoral, sin prisas, como si no fuera su prioridad, sus integrantes definirán a su aspirante en la Convención Nacional Democrática hasta la primera semana de diciembre, ya iniciado el periodo de precampaña.

Sus principales cuadros no gozan de total aprobación ciudadana y, dado que sus estatutos lo permiten, ni siquiera son militantes. El mejor posicionado entre los emecistas, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, no ha despegado entre el resto de presidenciables y su interés es reelegirse en la capital neolonesa. Ante este escenario, incluso contemplan a un posible candidato de la sociedad civil.

“La trampa no es ventaja y vamos a competir en los tiempos legales”, dijo en entrevista el coordinador de diputados emecista, Jorge Álvarez Máynez, quien denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, y también lo hará contra Va por México.

Ambos bloques, el 11 y 26 de junio respectivamente, expusieron sus métodos de selección de quienes en un futuro serán los precandidatos a la Presidencia de la República. Los aspirantes, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez… han comenzado recorridos por el país o están siendo promocionados en bardas, espectaculares, redes sociales y encuestas.

Por su parte, Movimiento Ciudadano celebrará el 14 de julio su Consejo Nacional, donde prevén aprobar una línea de trabajo para detectar a “los mejores cuadros” no sólo para la Presidencia, sino también para los otros cargos que se elegirán el próximo año, entre ellos, nueve gubernaturas y cientos de alcaldías y diputaciones para congresos locales.

“Caemos en un asunto de solamente pensar en la Presidencia de la República, pero vamos a probar un proyecto general no solamente anclado a una candidatura ni a un cargo”, afirmó el Diputado Álvarez Máynez.

Desde Jalisco, donde Movimiento Ciudadano es la primera fuerza política, el analista político Enrique Toussaint comentó vía telefónica que el partido no tiene como prioridad ganar la Presidencia en 2024. Más bien, dijo, está pensando más en el futuro (2030) que en el presente.

“Está claro que si Movimiento Ciudadano no se alinea a alguno de los dos polos, ya sea Morena y sus aliados o Va por México, no tiene posibilidad de competir la Presidencia de la República; no hay ningún dato que lo avale. Apuesta a lograr incrementos territoriales, alcaldías, tal vez alguna gubernatura y retener Jalisco, que aporta el 40 por ciento de los votos de MC a nivel nacional”, planteó.

Pero la Senadora Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano y aspirante a la gubernatura de Jalisco, difirió.

“Vamos a seguir demostrando que desde lo local se transforma a lo nacional y también estamos interesados en lo nacional. Para nosotros, es igual de importante lo que se juega en Jalisco que lo que jugamos a nivel nacional; es nuestra prioridad, le estamos dando nuestra atención”, aseguró.

En 12 días, durante la celebración del Consejo Nacional que ella preside, se definirán los mecanismos bajo los cuales irán tomando decisiones rumbo a las elecciones más grandes de la historia.

“Tenemos diferentes perfiles altamente competitivos, personas muy capaces para ser candidata o candidato a la Presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano: Patricia Mercado, Samuel García, Luis Donaldo, Enrique Alfaro, el propio Dante Delgado”, enlistó.

El partido fundado por Dante Delgado se convirtió en automático en la tercera fuerza al no contender este junio por la gubernatura del Estado de México ni Coahuila, y porque el PRI perdió su bastión mexiquense. Gobierna en dos entidades, Nuevo León y Jalisco, y cuenta con 39 legisladores federales: 27 diputados, entre ellos Jorge Álvarez y Salomón Chertorivski; y 12 senadores como Clemente Castañeda, Dante Delgado, Patricia Mercado y Juan Zepeda.

En las primeras encuestas de presidenciables, solo entre figuras de Movimiento Ciudadano, lideran el Alcalde Luis Donaldo Colosio, y los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, cuyas gestiones en Jalisco y Nuevo León no han estado exentas de señalamientos. Ninguno se encuentra en el padrón de militantes, conformado por más de 380 mil ciudadanos hasta junio de este año.

“Nosotros tenemos una cláusula de nuestros estatutos de candidaturas ciudadanas de que al menos el 50 por ciento de las candidaturas tienen que ser para personas apartidistas, y eso tiene que ver con la naturaleza de Movimiento Ciudadano de que no queremos que las candidaturas sean secuestradas por cúpulas partidistas”, dijo el Diputado Álvarez Máynez.

En el actual padrón de militantes de Movimiento Ciudadano no aparece el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero el coordinador de diputados emecistas aseguró que debe serlo porque fue dirigente estatal del partido. Como sea, no militar en el partido –por la cláusula referida– no impide ser precandidato presidencial y García ha declarado que buscará la Presidencia, pero hasta el 2030.

“Ninguno de los tres aspirantes relevantes a la Presidencia, que son los gobernadores y el Alcalde, está pensando en serlo: la prioridad de Colosio es la reelección en Monterrey; la prioridad de Samuel García –que no tiene mayoría en el Congreso local– es tener cierta gobernabilidad en el Congreso; y la prioridad de Enrique Alfaro es que Movimiento Ciudadano ratifique Jalisco después de su Gobierno”, afirmó el analista Toussaint.

Quien sí milita desde 2012 y tiene interés en la gubernatura de Jalisco es Clemente Castañeda, coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano que estaba de gira por la entidad, pero tuvo que someterse a una cirugía por una hernia.

“Estoy muy optimista, entero y con muchas ganas de recuperarme muy pronto. Lo digo sobre todo para quienes me quieren descartar de la contienda electoral 2024. Les digo no, no va a ser tan fácil. Me voy a recuperar, voy a salir más fuerte que nunca y nos vamos a ver muy pronto”, dijo el miércoles en un mensaje en video desde el hospital, donde fue visitado por el Gobernador emecista Enrique Alfaro.

“PENSAR FUERA DE LA CASA”

Ante los antecedentes de los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, y que Luis Donaldo Colosio no despega del todo, un camino contemplado por Movimiento Ciudadano es optar por un aspirante de la sociedad civil.

“Una de las candidaturas que se puede ofrecer a la sociedad civil es la Presidencia de la República y para nosotros son cuadros muy distinguidos de Movimiento Ciudadano, de hecho, Luis Donaldo Colosio aparece muy bien posicionado. Pero ellos están concentrados en gobernar y no en espectaculares”, aseguró el coordinador de diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez.

El hijo de Colosio es el mejor posicionado entre las figuras de su partido, como han mostrado encuestas de Reforma (vivienda), Enkoll (vivienda) o CE Research (robotizada), pero en ninguna –al menos pública– aparece por arriba de Claudia Sheinbaum, la puntera entre todos los aspirantes.

“Estamos ahorita muy concentrados en la ciudad de Monterrey”, declaró Colosio Riojas hace unos días a la agencia EFE.

El Gobernador de Nuevo León –que mira hacia el 2030– enfrentó presión social por el feminicidio de Debanhi Escobar y la escasez de agua, y actualmente tiene roces con la Fiscalía estatal y los legisladores de oposición. Aunque tuvo aceptación temporal por la inversión de Tesla en el marco de la transición hacia la electromovilidad.

“No me voy a engolosinar con el 2024”, declaró García a la agencia española EFE a inicios de mes pese a que presumió ser el Gobernador mejor evaluado por CEResearch.

En tanto, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro ha protagonizado escándalos por sus choques con madres buscadoras de víctimas de desaparición forzada, el bloque político de la Universidad de Guadalajara y, recientemente, por acudir a Monterrey a ver la final de fútbol mientras familiares aún buscaban a los trabajadores del call center asesinados en Zapopan.

Al preguntarle al Diputado emecista Jorge Álvarez si cacharían a alguien que en estos meses rompa con Va por México o con Morena agregó: “No, pero sí hay que pensar fuera de la casa. Hay muchas mexicanas y muchos mexicanos valiosos en la sociedad civil”.

Aunque aún no tienen un rostro en particular en el radar, comentó:

“No hay que pensar solamente en esas figuras de siempre. Hay que apostarle. ¿Dónde estaba Samuel García hace nueve años? Es una figura que se ha construido a partir de una valentía y decisión; y lo mismo pasó en Ucrania con Zelenski, en Chile con Boric. Y en México tenemos que apostarle a que podemos esperar más, podemos dejar de resignarnos con cuál es la figura que nos van a poner los partidos de siempre”.

Entre Jalisco y Nuevo León –los únicos dos estados que gobierna– Movimiento Ciudadano suma más de 14 millones de personas gobernadas, más que los cuatro millones de ciudadanos que tiene el PRI con Coahuila y Durango, los únicos bastiones que le quedan.

En el 2018 –cuando ganó Jalisco– el MC obtuvo por votos más curules en la Cámara de Diputados que en el 2021, si bien al momento se han sumado cuatro legisladores a sus filas para un total de 27 emecistas en San Lázaro.

“En 2021 había la idea de que Movimiento Ciudadano podía crecer después de ganar Nuevo León y consolidar Jalisco, pero en los últimos dos años sus resultados son que no ha ganado mucho territorio ante su estrategia de ‘no estamos con unos ni con otros'”, planteó el analista político jalisciense Enrique Toussaint.

