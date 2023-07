Victoria Amelina, escritora ucraniana, muere luego de resultar herida en ataque ruso

Victoria Amelina, quien nació el 1 de enero de 1986 en Leópolis, fue una de las personas que perdieron la vida como resultado del ataque ruso en la ciudad de Kramatorsk, ocurrido el 27 de junio.

KIEV (AP).— La galardonada escritora ucraniana Victoria Amelina estaba entre los fallecidos de un ataque ruso contra un popular restaurante frecuentado por periodistas y cooperantes en el este de Ucrania, según anunció PEN America en un comunicado.

Amelina, de 37 años y que había dejado de lado la literatura para documentar los crímenes de guerra rusos tras la invasión, falleció por sus heridas tras el ataque en la ciudad de Kramatorsk el 27 de junio, según dijo el domingo la organización de literatura y derechos humanos.

Al menos otras 11 personas murieron y 61 resultaron heridas en el ataque, que se produjo en torno a la hora de la cena, cuando el restaurante solía estar lleno.

“Victoria Amelina was a celebrated Ukrainian author who turned her distinct and powerful voice to investigate and expose war crimes after the full scale military invasion of Ukraine in February 2022," said Polina Sadovskaya (@PSadovskaya2020), Eurasia director, PEN America. (2/x) — PEN America (@PENamerica) July 2, 2023

Las autoridades ucranianas detuvieron a un hombre al día siguiente, al que acusaron a de ayudar a Rusia a realizar el ataque.

Ese y otros ataques en Ucrania registrados esa noche sugerían que el Kremlin no ha suavizado su ofensiva aérea sobre Ucrania pese a las disputas políticas y militares en su país tras un breve alzamiento armado en Rusia la semana pasada.

PEN Ucrania anunció la muerte de Amelina después de que la familia fuera informada. En el momento del ataque estaba en Kramatorsk con una delegación de escritores y periodistas colombianos. Ella estaba documentando los crímenes de guerra rusos con la organización de derechos humanos Truth Hounds.

"Her contribution to this effort underscored her insistence that Russia be held to account for its illegal invasion, which has brutally cut short the lives of tens of thousands of innocent people…." (4/x) #VictoriaAmelina #RIP — PEN America (@PENamerica) July 2, 2023

“Victoria Amelina era una reconocida autora ucraniana que dedicó su característica y poderosa voz a investigar y revelar los crímenes de guerra tras la invasión militar de gran escala en Ucrania en febrero de 2022”, indicó Polina Sadovskaya, directora de Eurasia en PEN America. “Llevó una sensibilidad literaria a su labor y su prosa elegante describía con precisión forense el devastador impacto de estas violaciones de los derechos humanos sobre las vidas de los ucranianos”.

Amelina nació el 1 de enero de 1986 en Leópolis. En 2014 publicó su primera novela, The November Syndrom, o Homo Compatiens, que fue finalista del premio ucraniano Valeriy Shevchuk.

Después escribió dos libros galardonados para niños, Somebody, o Waterheart, y otra novela, Storie-e-es of Eka the Excavator. Su novela de 2017 Dom’s Dream Kingdom (Un hogar para Dom en español), recibió una serie de premios y reconocimientos dentro y fuera de su país, como el Premio Ciudad de Literatura UNESCO y el Premio de Literatura de la Unión Europea.

With our most incredible pain, we inform you that Ukrainian writer Victoria Amelina passed away on July 1st in Mechnikov Hospital in Dnipro. pic.twitter.com/MJBMwhDMuf — PEN Ukraine (@PenUkraine) July 3, 2023