Xóchitl, Creel, PRI, PAN y PRD le responden a AMLO: lo acusan hasta de “espionaje”

PRI, PAN y PRD insistieron este lunes, en la presentación de la convocatoria para elegir al Responsable Nacional de la construcción del Frente Amplio por México, que en su método “los ciudadanos mandan” y centraron su mensaje en reclamar al Presidente Andrés Manuel López Obrador que asegure que ya tienen “una candidata”.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– Las secretarias generales de los partidos Acción Nacional (PAN), Cecilia Patrón; del Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, y de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz, acusaron a Andrés Manuel López Obrador de meterse en la vida interna de Va por México luego de que dijera que las élites decidieron que Xóchitl Gálvez será candidata presidencial de la oposición. Gálvez calificó al Presidente de “machista” y Santiago Creel le dijo que “los ciudadanos libres decidirán, tú no”.

“Nos señalan de simulación pero es todo lo contrario, hemos actuado dentro de la ley”, dijo la panista Cecilia Patrón Laviada este lunes en la presentación de la convocatoria para elegir al Responsable Nacional de la construcción del Frente Amplio por México, en la cual el mensaje se centró en responder al Presidente. “El Comité trabajará con total transparencia”, aseguró Patrón Laviada.

Mientras que Carolina Viggiano llamó a López Obrador a “no actuar como jefe de su partido” y evitar pronunciarse sobre el proceso de selección interno de la alianza. La perredista Adriana Díaz acusó a vez al Presidente hasta de espionaje: “lo está haciendo para indagar el pasado de todos los que se han sumado a este Frente”, información que, dijo, la usarán para desprestigiar al grupo conformado por los tres partidos. “Es lamentable que siga opinando sobre el proceso de su partido y se mete en el proceso de selección del Frente Amplio”, expuso.

Esta mañana, el Presidente Lopez Obrador aseguró que la Senadora Xóchitl Gálvez será la candidata de la oposición, al afirmar que las élites así lo decidieron. El mandatario mexicano acusó que la decisión la tomó el empresario Claudio X. González. “Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez”, comentó. “Lo que va a ser interesante es qué actitud va a asumir [Santiago] Creel”, añadió.

En respuesta, las secretarias generales del PAN, PRI y PRD insistieron este lunes en conferencia de prensa que en su método “los ciudadanos mandan” al tiempo que negaron que haya una simulación.

Xóchitl Gálvez y Santiago Creel también respondieron a López Obrador. A través de sus redes sociales, ambos publicaron breves posicionamientos para defender sus aspiraciones y el proceso de selección en el que van a participar.

“Te equivocas Andrés, aquí tu dedito no decide nada. En nuestro proceso democrático son las y los ciudadanos libres quienes deciden, no tú”, escribió primero el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Te equivocas Andrés, aquí tu dedito no decide nada. En nuestro proceso democrático son las y los ciudadanos libres quienes deciden, no tú. — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) July 3, 2023

Casi una hora después, Gálvez Ruiz compartió un video acompañado del siguiente mensaje: “Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante. A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial”.

Mientras que en el clip consideró que el mandatario mexicano sostiene que ella será la candidata porque “no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política”.

“Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor Presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta son las que usted impone porque a los machos como a usted les asusta una mujer independiente e inteligente”, añadió la precandidata.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante. A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

“En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted sólo quiero una cosa: que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, concluyó.

LA CONVOCATORIA DEL FRENTE

El exconsejero electoral Rodrigo Morales Manzanares anunció que acordaron que no habrá una persona que dirija al Comité Organizador del proceso interno del Frente opositor. “El comité funciona”, aseguró. Y de igual manera negó que haya una simulación. “Este es un ejercicio como cualquier ejercicio democrático donde lo que hay que generar certidumbres en las reglas porque lo que sí es incierto, como cualquier ejercicio democrático, es el resultado, entonces vamos con incertidumbre del resultado y con mucha certidumbre de los procesos”.

El registro será del 4 al 9 de julio en la sede del Comité Organizador y deberán acudir a las sedes de sus partidos. Las y los aspirantes deberán presentar un currículum que acredite su participación en la vida política del país, además de la declaración 3 de 3 sobre sus recursos económicos y antecedentes de no violencia, un escrito donde confirmen sus razones para competir.

El 10 de julio el Comité organizador informará quienes concretaron el registro y desde el 12 de julio al 20 de agosto las personas aspirantes tendrán disponible una plataforma donde podrán registrarse en el padrón que participará en la selección.

El 10 de agosto se realizará un foro entre las y los aspirantes que hayan cumplido el requisito de sumar 150 mil firmas en al menos 17 entidades. Del 11 al 16 de agosto realizarán un primer sondeo de opinión, después de esta etapa se elegirán tres aspirantes, quienes participarán en cinco foros que se realizarán entre el 17 y 26 de agosto en Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida.

Del 27 al 30 de agosto se realizará otro sondeo de opinión y el 3 de septiembre se darán a conocer los resultados del proceso de selección. Los resultados de la consulta tendrán un valor de 50 por ciento y el otro 50 por ciento de valor lo tendrá el segundo sondeo de opinión.

El proceso de fiscalización lo realizará el INE ya que el Frente Amplio por México será registrado ante el órgano electoral.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.