Ebrard: renuncio a Morena si alteran la encuesta; “el PRI desaparecerá”, predice Adán

Sheinbaum mostró resultados de encuestas nacionales, las cuales la colocan en la delantera de la contienda interna; Monreal exhortó a jóvenes simpatizantes a continuar con su actitud revolucionaria.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- En el arranque de su tercera semana, la y los aspirantes presidenciales continúan con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda de ser coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, puesto que desembocará en la candidatura presidencial para 2024.

De los seis candidatos de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

ROMPERÍA CON MORENA SI SE HACE “CHICANADA” EN LA ENCUESTA: EBRARD

Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a la candidatura presidencial, advirtió que rompería con Morena si se alterara, en cualquier sentido, la encuesta para deteminar al o la abanderada rumbo a la candidatura presidencial de 2024.

En una entrevista realizada por la periodista Lilian Hernández Osorio, para el diario La Jornada, el excanciller sostuvo que el único motivo por el que dejaría el partido es si hubiera una especie de adulteración con el resultado de la contienda interna entre Morena-PT-PVEM para definir a su candidato o candidata presidencial.

“Lo único por lo que rompería con Morena, lo inaceptable es que quieran hacer una ‘chicanada’, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta”, dijo.

Sin embargo, recalcó que esto sería únicamente si notara algo de ese estilo, cosa que no lo ha visto, argumento que reiteró en una conferencia de prensa.

🚨 #ÚLTIMAHORA I MARCELO EBRARD AMENAZA CON IRSE DE MORENA@m_ebrard, afirma que puede romper con #Morena si le hacen una "chicanada" en la encuesta para elegir al candidato presidencial. pic.twitter.com/CDcgIYx6Cn — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 3, 2023

“Si me hacen una ‘chicanada’, una ‘canallada’, es algo que no puedo permitir. Pero eso es un caso que hoy no veo, sólo lo digo por si llegara a suceder”, comentó.

Además, sostuvo la importancia de unificarse entre la y los seis contendientes y evitar el “fuego amigo”, ya que eso debilitaría al movimiento encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“[El fuego amigo] puede debilitar al movimiento, porque aunque estás en competencia no se valen las campañas sucias, los ataques que, como dije, pueden debilitar al movimiento, hay que cuidar eso”.

Por otro lado, en su cuenta de Twitter dio a conocer su segundo reporte de gastos semanales, en esta ocasión del 26 de junio al 2 de julio, periodo en que gastó un total de 104 mil 520.43 pesos.

Informe de gastos de la segunda semana de recorrido nacional pic.twitter.com/zTrhRO7fBM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 3, 2023

El día con mayor gasto el viernes 30 de junio por una cantidad de 56 mil 479 pesos. Ese día, Ebrard viajó a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, donde encabezó un diálogo con comunidades mexicanas en el estado de Florida y presentó su libro “El camino de México” en la terraza del Café Americano, en Miami Beach.

SHEINBAUM PRESUME LIDERAZGO EN ENCUESTAS

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el resumen de encuestas nacionales, las cuales le dan la ventaja sobre los demás precandidatos de Morena y partidos aliados.

Por medio de sus redes sociales, la exfuncionaria capitalina difundió una infografía que muestra el porcentaje de preferencia entre los distintos perfiles que contienden por la representación de la izquierda en la boleta electoral de 2024.

Su principal rival es el excanciller Marcelo Ebrard; sin embargo, Sheinbaum mostró una ventaja de hasta el doble de puntos porcentuales que el anterior titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los resultados evidenciados por Sheinbaum son los siguientes:

— De las Heras: 41 por ciento contra 20 por ciento de Ebrard.

— El Universal, y Buendía & Márquez: 34 por ciento contra 22.

— El Financiero: 28 por ciento contra 20.

— La Vanguardia, y Covarrubias y Asociados: 34 por ciento contra 20.

— El Economista, y Mitofsky: 32.9 por ciento contra 22.3.

De acuerdo con el sondeo de Enkoll para el diario El País, Claudia Sheinbum se mantiene como la puntera, por arriba de Marcelo Ebrard, su más cercano competidor.

De acuerdo con la encuesta, la ahora exjefa de Gobierno de la Ciudad de México conserva una ventaja de doble dígito frente al excanciller, y también es la mejor valorada en atributos como la cercanía a la gente, la honestidad y su capacidad de cumplir lo que dice.

Por otro lado, Ebrard es el aspirante más conocido entre la y los aspirantes del proceso interno de Morena, y el que mejor conoce el país.

El ejercicio pone a la exjefa de Gobierno con una preferencia bruta de 35 por ciento, por un 21 por ciento de Marcelo Ebrard; seguidos por Adán Augusto López con nueve, Gustavo Fernández Noroña con ocho, Ricardo Monreal con cinco, y por último, Manuel Velasco con tres puntos porcentuales.

El sondeo de Enkoll para El País y W Radio muestra que Sheinbaum tiene un 44 por ciento de las preferencias efectivas de las y los encuestados, es decir, que no considera a las personas indecisas o las que no se decantan por algún contendiente; Ebrard tiene un 26 por ciento; después existe un empate técnico entre Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña con 10 y 11 por ciento, respectivamente; Ricardo Monreal cuenta con el seis por ciento; y el colero Manuel Velasco con un tres por ciento.

“EL PRI PERDERÁ EL REGISTRO EN 2024”: ADÁN AUGUSTO

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, viajó este lunes a Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, donde el Secretario de Gobierno de la entidad, Héctor Joel Villegas González, fue víctima de un ataque armado.

Recién concluimos nuestra primera asamblea del día desde el corazón de la frontera Norte: Nuevo Laredo, tierra noble y trabajadora. Si algo distingue aquí a la gente, es su espíritu resiliente y su voluntad incansable de transformar retos en oportunidad. Sin duda alguna,… pic.twitter.com/rpmC4Iah46 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 3, 2023

Al respecto, López Hernández lamentó lo ocurrido e instó a autoridades de seguridad a investigar lo ocurrido.

Luego de encabezar una Asamblea Informativa en el módulo deportivo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la colonia El Progreso, el exfuncionario federal fue cuestionado por representantes de medios de comunicación sobre la salida de cuatro senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a lo que contestó que dicho partido estaría próximo a perder el registro.

“El PRI va a desaparecer. Saltan antes del barco. Pues el PRI va a desaparecer, va a perder el registro en la próxima elección”, recalcó.

🔴 #AlMomento

“El PRI va a desaparecer, saltan antes del barco. El PRI va a perder el registro en la próxima elección”, señaló @adan_augusto López Hernández desde Matamoros, Tamaulipas, ante las renuncias de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia… pic.twitter.com/JWItmDFbGd — Al Momento 4T (@Almomento4T) July 3, 2023

A las 16:00 horas tuvo otra Asamblea Informativa en el Salón de Eventos “El Buen Hogar” en Matamoros; y tiene otra prevista para las 19:30 horas en el Deportivo Humberto Valdez.

MONREAL AGRADECE A JUVENTUDES

El Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, expresó su agradecimiento a las y los jóvenes que han simpatizado con él dentro del contexto de su gira por todo el país rumbo a la encuesta interna de Morena, PT y PVEM.

En un video difundido en sus redes sociales, el Senador resaltó la “alegría, energía, sentido de la vida y esperanzada” que las juventudes mexicanas mantienen con fuerza a aquellas personas que buscan darle continuidad a la Cuarta Transformación.

“Quiero decirles que mantengan su rebeldía, que mantengan su aptitud de soñadores y de revolucionarios, revolucionarias; porque aquel que no lo haga, como lo decía [Salvador] Allende, hay una contradicción hasta biológica”, dijo en un evento.

Gracias a las y los jóvenes que me expresan su simpatía. Su alegría, energía, sentido de la vida y esperanza nos mantienen fuertes en nuestro propósito de continuidad con cambio. pic.twitter.com/P7Pv6dDDw8 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 3, 2023

El también Coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República resaltó que la juventud se mantiene de pie y decidida a enfretar desafíos, esto sin permitir que sean dominados por el miedo.

Asimismo, hizo un llamado a simpatizantes para no hacer caso a las encuestas y que, en su lugar, continúen “caminando” junto a él.

Finalmente, pidió a las y los jóvenes asistentes que no dejen de compartir el contenido del proyecto que encabeza Monreal para así, convencer a familiares, amigos y conocidos a “unirse a esta causa”.

VELASCO LLEGA A MICHOACÁN

Manuel Velasco, precandidato del PVEM, afirmó el estado de Michoacán enfrenta problemas de inseguridad, falta de oportunidades y tala ilegal, asuntos que buscaría solucionar a través de la réplica de sus acciones tomadas durante su Gobierno en Chiapas.

“Nosotros estamos haciendo un planteamiento en cuatro ejes que es: el combate a la tala ilegal, que desgraciadamente es alta acá en Michoacán; la conservación de los recursos naturale, y que se inviertan en programas de conservación”, resaltó.

El futuro de la #CuartaTransformación es ambientalista. Asamblea con ciudadanas, ciudadanos y la #FamiliaVerde de Michoacán. pic.twitter.com/wZEm3zlOHB — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 3, 2023

Con respecto a la seguridad, señaló que es necesaria la renovación de los policías estatales, ya que es necesario el entendimiento de que la Guardia Nacional no puede operar sola, sino que necesita de trabajo conjunto con cuerpos de seguridad civil en la entidad.

“Michoacán tiene un grave problema de seguridad desde hace más de 20 años”, agregó.

La renovación, prosiguió, contempla una mejora salarial, capacitación y preparación para que así, sus elementos puedan dar solución al reclamo de seguridad de las y los ciudadanos.