Batres anuncia espectáculo audiovisual en el Zócalo en honor a Felipe Carrillo Puerto

El espectáculo constará de 360 grados de audio y video con animaciones proyectadas sobre una réplica de la Pirámide de Kukulcán, en donde se proyectarán los momentos más importantes de la vida de Felipe Carrillo Puerto, así como algunos mitos de los antiguos mayas.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó este miércoles el espectáculo audiovisual “El Pueblo Maya y Felipe Carrillo Puerto. Memoria Luminosa II” en conmemoración de los 100 años de la muerte del exgobernador de Yucatán.

El mandatario anunció que se ofrecerán tres funciones diarias gratuitas en el Zócalo de la Ciudad de México, del 12 al 21 de julio, a las 20:00, 20:45 y 21:30 horas. Cada show tendrá con una duración de 25 minutos y constará de 360 grados de audio y video con animaciones en 2D y 3D, proyectadas sobre una réplica de 15 metros de altura de la Pirámide de Kukulcán, edificio prehispánico ubicado en la península de Yucatán, también conocido como “El Castillo”, dedicado al Dios principal de la cultura maya, cuyo nombre significa serpiente emplumada.

El espectáculo contará los momentos más relevantes de la vida de Carrillo Puerto, desde su participación con los zapatistas hasta su fusilamiento por órdenes del General Juan Ricárdez Broca, donde murió junto con otros compañeros y dos hermanos suyos, el 3 de enero de 1924, en Mérida.

“Felipe Carrillo Puerto se desarrolla en el ambiente de la Revolución Mexicana, junto con él hay muchos otros revolucionarios, pero tiene algo que lo caracterizó desde aquel entonces y que le dio un halo especial a lo largo del tiempo y fue su definición. (…) A mí la verdad me entusiasma mucho esto que se va a hacer en el Zócalo, (…) estamos en el año del amigo del Mayab, Felipe Carrillo Puerto. Vamos a hablar de los mayas y vamos a hablar de Felipe Carrillo Puerto y los vamos a ver, además, en las pirámides en este espectáculo de 360 grados ”, expresó.

El bienestar y la prosperidad de las y los habitantes de la Ciudad de México es prioridad para este gobierno. Es por ello que desde todas las secretarías se toman acciones y decisiones con perspectiva social y humanista.

Desde el Museo de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno de la CdMx destacó la importancia de difundir la vida y labor de Carrillo Puerto entre las y los jóvenes como parte del rescate de la memoria histórica inculcada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Muchos de nuestros revolucionarios se asumieron como tales, luchaban por la tierra o luchaban por derechos de los trabajadores en general. Y Felipe Carrillo Puerto organizó un Partido Socialista en el sureste del país; definirse como socialista. Su socialismo, no obstante, era un socialismo a la mexicana, incluso a la yucateca. (…) Este era uno de los grandes propósitos de él, acabar con la esclavitud; también entregarle tierra a los mayas, hacer muchas escuelas, difundir la cultura, eso era el socialismo de Felipe Carrillo Puerto. (…) Gobernó solo dos años Yucatán, solamente dos años y esos dos años le bastaron para delinear un programa de gobierno y transformaciones muy profundas, de tal forma que la oligarquía de Yucatán lo odiaba, una oligarquía no solo clasista, no solo privilegiada, sino también profundamente racista, una oligarquía blanca, ‘La Casta Divina’, lo odiaba tanto que cuando se daba una crisis política nacional, aprovechan para asesinarlo a él y a otro de sus hermanos y compañeros”, recordó.

Martí Batres también destacó el crecimiento económico que ha tenido la zona del sureste del país en la actual administración, con el impulso de grandes proyectos.

“Ahí están concentrados muchos grandes proyectos: los ferrocarriles, el ferrocarril Transístmico y el Tren Maya, ni más ni menos, pero también está la Refinería Dos Bocas, todos estos proyectos están en la región donde alguna vez los mayas predominaron. El Tren Maya ha traído además otro beneficio importante, que es un espectacular rescate arqueológico, todo lo que se ha ido descubriendo a lo largo de todo este proceso de construcción del Tren Maya, todo lo que se ha ido desenterrando, deshierbando, localizando, es más de lo que estaba antes de la construcción del tren. El sureste vive una etapa interesante, bueno, ahora hasta ganó un gobernador de un partido de izquierda en Yucatán, ¿quién lo hubiera pensado hace algunos años?”, comentó.

Rehabilitar el espacio público y rescatar el patrimonio son objetivos que hemos cumplido para que esta ciudad sea habitada y caminada por todas las personas.

Esta puesta en escena cuenta con la participación de más de 200 personas, entre animadores, bailarines, músicos, actores, carpinteros, herreros y pintores, y a través de ella, los asistentes conocerán algunos mitos de los antiguos mayas, narrados en los libros sagrados del Popol Vuh y el Chilam Balam, así como los avances más significativos de esta civilización en los campos de la ciencia y la cultura.

El director general de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, destacó que durante su mandato, Carrillo Puerto promovió la primera restauración de Chichén Itzá, fundó escuelas como la Universidad del Sureste y repartió libros, entre ellos las antiguas narraciones mayas escritas durante la Colonia: el Popol Vuh, que habla de los mitos de la creación del universo, la Tierra, la vida y el ser humano; y el Chilam Balam, que cuenta la historia de los itzaes, fundadores de Chichén Itzá, y la llegada de los conquistadores.

“El Gobierno de la Ciudad de México hace un homenaje al dirigente socialista y a los indígenas que organizados en las ligas de resistencia llevaron a cabo una obra transformadora en Yucatán. El gran público podrá ir al Zócalo entre el 12 y el 21 de julio próximo y podrá ver un ejercicio de memoria histórica sobre las grandes contribuciones culturales de los antiguos mayas y la revolución social y pacífica que los indígenas yucatecos realizaron en los años veinte del siglo pasado, liberándose de la esclavitud a lo que los llevó la industria en henequenera del Porfiriato. (…) La rueda de la historia que ha echado a andar la Cuarta Transformación se orienta justamente del conocimiento de la historia, la gran maestra de la vida”, aseguró.

Asimismo, indicó que será un espectáculo dancístico a cargo de la compañía de danza contemporánea “La Infinita Compañía”, dirigida por Raúl Tamez y Rodrigo González; asimismo, está basada en las investigaciones de historiadores como Alberto Ruz Lhuillier, Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, de arqueólogos y museógrafos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de Armando Bartra, quien escribió la biografía Suku’un Felipe, publicada en 2020. Además destacó la participación de Carlos Báez y el taller de Arte Xibalbá por la fabricación de la maqueta monumental de la pirámide, a Jesús Vargas e Israel Villalobos y al equipo de Maizz Visual por las animaciones y al colectivo Animadores Mexicanos por las ilustraciones.

Desde el Museo de la Ciudad de México, presentamos "El Pueblo Maya y Felipe Carrillo Puerto. Memoria Luminosa II", un espectáculo de audio, video y animaciones 2D y 3D que ofrecerá tres funciones diarias, del 12 al 21 de julio, a partir de las 20:00 horas, en el Zócalo capitalino.

“También agradezco a Juan Pablo Villa y al Coro Acardenchado que grabó una nueva y hermosa versión del Himno a Carrillo Puerto, creado por el compositor Rubén Darío Herrera y escrito por Edmundo Bolio a un año del fusilamiento de Carrillo Puerto. (…) Confiamos que gracias al espectáculo de memoria luminosa, más mexicanas y mexicanos compartamos el orgullo por la grandeza de la civilización maya y la herencia viva que habita actualmente en los pueblos indígenas”, finalizó.