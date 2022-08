Regreso de EPN a México es decisión de la FGR; procesos deben seguir su curso: AMLO

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si el expresidente Enrique Peña Nieto, sobre quien hay tres carpetas de investigación abiertas por delitos federales, debe regresar a México para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. No me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza, y no es sólo el expresidente [Enrique] Peña [Nieto], es también el expresidente [Felipe] Calderón. Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o contra de [Vicente] Fox, o de [Ernesto] Zedillo, o de [Carlos] Salinas. De alguno de ellos yo ya las presenté cuando estaba en la oposición, pero ya creo que están en los archivos. Pero eso es lo que puedo comentar”, dijo.