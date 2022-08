FOTO: James Webb capta Earendel, la estrella conocida más distante del universo

Madrid, 3 de agosto (Europa Press).- El Telescopio Espacial James Webb ha vislumbrado la estrella más distante conocida en el universo, revelada hace sólo unos meses por el predecesor de Webb, el Telescopio Espacial Hubble.

La estrella, cuya luz tardó 12 mil 900 millones de años luz en llegar a la Tierra, es tan débil que podría ser bastante difícil encontrarla en la nueva imagen del Telescopio Espacial James Webb, que fue publicada en Twitter este 2 de agosto por un grupo de astrónomos que utilizan la cuenta Cosmic Spring JWST.

We’re excited to share the first JWST image of Earendel, the most distant star known in our universe, lensed and magnified by a massive galaxy cluster. It was observed Saturday by JWST program 2282. pic.twitter.com/YoZZKRsdzf

