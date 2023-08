Familiares protestan por mexicano desaparecido en Canadá; AMLO hablará con Trudeau

La familia de Carlos Tomás Aranda denunció que la policía canadiense no ha brindado resultados en las investigaciones para dar con él, por lo que le pidió al Presidente López Obrador que el caso escale a altos funcionarios.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que hablará con Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, sobre el mexicano Carlos Tomás Aranda Burgoin, quien desapareció hace casi un mes en dicho país, y cuyos familiares protestaron el día de hoy a las afueras de Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador aseguró durante su conferencia matutina de este jueves que tiene contemplado comentarle a Trudeau sobre el connacional desaparecido con el fin de ayudar a acelerar su búsqueda.

“Sí, lo voy a hacer, va a buscarme el Primer Ministro, nada más lo que pasa es que estos días estaba afuera”, argumentó el mandatario mexicano, quien detalló que Trudeau tiene pendiente una llamada telefónica con él a manera de agradecimiento por apoyar a Canadá con la extinción de incendios.

Asimismo, explicó que si el Primer Ministro canadiense no está disponible para hablar con él, alguien encagado en temas de seguridad en Canadá lo apoyará para proceder con el caso de Carlos Tomás Aranda.

“Seguramente ya lo está viendo la Cancillería, pero vamos a ver de qué se trata y cómo ayudamos más”, agregó.

Mientras ocurría la conferencia de prensa, familiares de Carlos Tomás se manifestaron con pancartas y fichas de búsqueda para exigir a las autoridades federales que escalen el caso de su pariente, de quien se desconoce el paradero desde hace un mes.

Octavio Aranda, padre de Carlos, pidió al Presidente López Obrador que hable con Justin Trudeau de la misma forma en que el mandatario aseguró que hablaría con su homólogo de Alemania ante la desaparición de María Fernanda Sánchez Castañeda.

“Lo que estoy pidiendo es que esto suba de nivel, que las autoridades de alto nivel tomen el caso. […] En nuestro caso no hay respuesta, ya es un mes de desparecido y yo no tengo un informe escrito de la policía”, denunció.

Detalló que la policía canadiense “divaga” con el caso de Carlos Aranda al asegurar que posiblemente se fue para Estados Unidos o que si se internó en Canadá.

“La verdad, yo sí entiendo que no puedo juzgar a la policía de su competencia, pero sí la autoridad de México debe de estar a la par de ellos para también presionarlos. No sé si esto sea de que mi hijo es oaxaqueño o por qué. Pero sí me da mucho coraje de que no me hicieron caso”, añadió.

Carlos Tomás Aranda Burgoin fue visto por última vez el pasado 7 de julio en Brar Fruit Stand & Orcharnd, en la Columbia Británica de Canadá.

El joven de 30 años y originario de Oaxaca viajó a dicho país luego de egresar de la carrera de Desarrollo y Turismo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Desde su llegada, había trabajado alrededor de un mes en una granja en Osoyoos.

La organización Dignidad Migrante Society, encargada de brindar apoyo a trabajadores extranjeros en la Columbia Británica, denunció la desaparición del joven.

Posteriormente, la Real Policía Montada de Canadá emitió una ficha de búsqueda en la que se detallan los datos y señas particulares de Carlos: es un hombre de tez clara, mide 1.75 metros de altura, tiene barba, ojos color marrón, cabello ondulado y un lunar en el cuello.