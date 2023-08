Claudia niega pleito con Ebrard y defiende a Samuel en NL; Adán cancela asamblea

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- La y los precandidatos a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación continuaron con su gira alrededor del país, aunque algunos con tropiezos por fallas logísticas, como tal fue el caso de Adán Augusto López.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

NO HAY PLEITO CON EBRARD, ASEGURA SHEINBAUM; RESPALDA CANDIDATURA DE SAMUEL GARCÍA

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existe ninguna pelea contra Marcelo Ebrard, luego de que éste último cuestionara su estrategia de seguridad.

Durante una entrevista con la periodista María Julia Lafuente en Telediario Mediodía, dijo que, aunque el proceso interno implique cierta rivalidad ante la definición de su presidenciable para 2024, rechazó que hubiera algún tipo de pelea con el su antecesor en el mandato de la CdMx.

“No, pleito no hay, eso siempre lo puedo asegurar, es más bien parte de este proceso que cada uno o enfrentamos de forma distinta, pero no estamos peleados con absolutamente nadie, con nadie, y en lo particular no estamos peleados, yo por lo menos no estoy peleada con ninguno de mis compañeros”, expresó.