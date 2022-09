La historia de Sosa Castelán, el exrector que imaginó un reino con dinero de otros

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Gerardo Sosa Castelán empezó su trayectoria en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) como líder de la Federación Estudiantil y presidente de la Sociedad de Alumnos, pero ascendió hasta consolidar su poder en la institución académica durante más de 30 años, utilizando su posición para lograr puestos públicos locales —y hasta federales— en cada administración de Gobierno, e incluso para aspirar a la gubernatura de la entidad. Ahora, enfrenta un proceso por supuestamente desviar millones de pesos del erario público.

“¿Cuál es la injerencia de Gerardo Sosa en la Universidad de Hidalgo? Total y absolutamente, es la misma que en los años 80 cuando accedió al poder universitario, la misma que no ha sido mermada”, reflexionó al respecto Alfredo Rivera Flores, autor de La Sosa nostra: porrismo y Gobierno coludidos en Hidalgo y académico en la UAEH durante la rectoría de Sosa.

“Cuando el actual rector, el licenciado Adolfo Pontigo Loyola, promovió ante el Consejo Universitario que la torre gigantesca que se construyó la institución llevara el nombre de Gerardo Sosa Castelán. Si eso no es un ejemplo de que el poderío de Sosa sigue presente, no sé qué podría ser”.

“DOY LA CARA CON LA FRENTE EN ALTO”

Sosa Castelán nació el 26 de julio de 1955 en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. Estudió la licenciatura en Derecho en la UAEH, donde también se graduó de una Maestría en Criminología en 1985.

Como presidente del Patronato Universitario de la UAEH, fue señalado por desviar 58 millones 245 mil 948 pesos, entre los años 2011 al 2018. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció una investigación en su contra en el 2019 relacionado con estas acusaciones, pues habría utilizado empresas fachada para drenar las arcas de la universidad pública, y congeló cuentas bancarias de la institución.

En mayo de ese año y ante la Cámara de Diputados, el entonces titular del Patronato Universitario negó las acusaciones y justificó los movimientos bancarios de 151 millones de dólares; aseguró que los recursos habían sido invertidos en fondos y seguros rentables en bancos nacionales e internacionales, como Credit Suisse, a fin de crecer dinero en materia de jubilaciones, apoyar programas académicos y de investigación, entre otros.

En otro mitin, en Plaza Juárez de Pachuca, reconoció que el Patronato Universitario era lavador pero no de dinero, “sino del analfabetismo y la incultura”. “Nos han acusado de ser lavadores de dinero, de que tenemos conflictos de intereses, el único interés que tenemos es la educación”, recuperó la cita El Sol de Hidalgo.

Para ese momento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había indicado en su informe de 2019 que había identificado “pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el programa por 762.2 mdp, en las universidades de Baja California Sur, Carmen Campeche, Ciudad Juarez Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas”.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo había sido, incluso, señalada por formar parte del esquema “Estafa Maestra”, con la cual se desviaron miles de millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasmas.

Sosa Castelán respondió tajantemente a las acusaciones: “Yo me siento muy orgulloso del papel que hemos hecho en el Patronato Universitario porque esos recursos representan a una universidad exitosa, que tiene recursos económicos. La Estafa Maestra, no sé de qué se trate, nosotros no estamos involucrados en nada de esto, no sabemos absolutamente nada, y nada tiene que ver este asunto con la Estafa Maestra”.