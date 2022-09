Caciques al desnudo: Alfaro y Padilla

En Jalisco no hay espacio suficiente para la desmesurada ambición de dos sujetos que quieren controlarlo todo. Por eso era inevitable que los dos caciques tenían que chocar. Aunque crecieron en diferentes tiempos y circunstancias, ambos son ramas del mismo árbol torcido. Son producto de la misma cultura, por eso asumen que el dinero y los bienes públicos pueden ser manejados en forma discrecional, personalísima y patrimonialista.

Desde hace muchos años están presentes en el control de los poderes formales de la entidad. Se disputan los espacios en los poderes Legislativo y Judicial, pero también en los organismos presuntamente autónomos y presumiblemente ciudadanos, como el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, entre muchas otras entidades que se han repartido como botín.

Sin proponérselo, de manera involuntaria, el subconsciente traicionó al Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y reveló el fondo del choque entre caciques, contra el exrector Raúl Padilla López, jefe político del grupo que desde hace 33 años controla y maneja la Universidad de Guadalajara.

En pocas ocasiones Alfaro Ramírez ha sido tan honesto en una declaración que lo desnuda y desenmascara también a su principal rival político, Padilla López, en su propósito de ser enfático y firme, echado para adelante como él dice serlo, aunque rehúya el contacto con los periodistas que lo confrontan en vivo y prefiera publicar comunicados en sus redes sociales.

El mensaje que publicó en sus redes sociales el pasado martes 30 de agosto del 2022 es una verdadera joya, que describe el fondo del asunto y de las profundas diferencias que ahora tienen confrontados a dos socios que en el 2018 caminaron de la mano por los senderos de las campañas políticas, de la jornada electoral y que ahora se confrontan con ferocidad.

“No negociaremos con la Universidad posiciones políticas en el Gobierno, ni nombramientos de magistrados o jueces en el Poder Judicial, ni espacios en los organismos constitucionales autónomos, como se hacía en el pasado. Tampoco podemos negociar con la Universidad asuntos relacionados con el partido político que crearon recientemente. Si hemos de dialogar, será sobre los temas que competen a las funciones sustantivas de la Universidad”, advierte el Gobernador.

Es decir, no habrá ningún espacio para la repartición del poder y del botín político, que antes sí negociaron.

“No asignaremos recursos públicos para los negocios del grupo que controla la Universidad. Como dijimos desde el principio, a la Universidad le demostraremos nuestro amor invirtiendo en la infraestructura que les sirva a los universitarios, en mejores condiciones laborales para sus trabajadores y en proyectos que verdaderamente sirvan para formar a las nuevas generaciones de jaliscienses”, agregó el mandatario jalisciense.

¿Significa esta confesión que los años anteriores en los cuales no hubo disputa, 2019,2020 y 2021 el Grupo UdeG de Raúl Padilla sí dispuso discrecionalmente del dinero público para hacer negocios?

¿Instruirá el Gobernador Alfaro Ramírez a la contralora de Jalisco, Teresa Brito Serrano y a través de sus diputados locales emplazarán a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para que investigue cómo se dieron estos presuntos abusos e irregularidades?

¿Pedirá lo mismo el gobernador a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que investiguen a detalle la forma como se ha gastado el presupuesto de la Universidad de Guadalajara por lo menos en los años que corresponden a su mandato gubernamental?

“No puede haber una mesa de diálogo mientras los edificios universitarios estén vestidos con lonas llenas de mentiras, ni mientras los estudiantes y la comunidad universitaria esté siendo usada para, con engaños y desde la calle, seguir confrontando a la Universidad con el Gobierno. Lo que mi Gobierno no va a permitir es que utilicen a la Universidad de todos los jaliscienses para hacer negocios y acumular poder. Así de claro”, recalcó el Gobernador jalisciense.

La pregunta obligada: ¿Será enérgico Alfaro Ramírez, por las vías formales, jurídicas e institucionales para documentar los abusos que presume comete el grupo hegemónico que controla la UdeG en el manejo del dinero público que le es confiado?

Alfaro Ramírez le reprocha al Grupo UdeG que rechace año con año al 64 por ciento de jóvenes que aspiran a una licenciatura, porque no hay cupo para ellos, mientras la Universidad de Guadalajara destina 500 millones de pesos en promedio -por lo menos en los últimos diez años- para financiar las empresas universitarias que maneja Raúl Padilla, como presidente de su Consejo de Administración.

No es esta la primera vez que Alfaro Ramírez acusa directamente a Padilla López por el pernicioso cacicazgo que ha impuesto en la universidad pública más importante del occidente del país.

El 26 de mayo del 2022, Alfaro Ramírez dijo que estaba manipulada la marcha a la cual convocó el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, para protestar contra el mandatario estatal por haber reasignado 140 millones de pesos que originalmente estaban destinados para el Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG y los encauzó a la construcción del Hospital Civil de Tonalá, de la misma institución educativa.

Y reiteró el Gobernador de Jalisco que un grupo hegemónico encabezado por Padilla López tiene secuestrada a la UdeG desde hace 33 años: “Yo lamento mucho que la universidad que es de todos, la universidad que es patrimonio de los jaliscienses, esté secuestrada por este grupo de pillos encabezados por Raúl Padilla”, dijo Alfaro en una entrevista de radio con Ciro Gómez Leyva.

“Es un grupo de pillos -reiteró el Gobernador-, así de sencillo, se los he dicho siempre. Es un grupo de pillos que ha usado a la UdeG para hacer un partido político, por ejemplo, para tener posiciones, insisto, en el Poder Judicial. Es un grupo de gente que ha usado el dinero público para hacer negocios privados y dicen que defienden a la universidad”.

Durante los últimos 24 años, los 13 presidentes del PRD en Jalisco han sido empleados de la Universidad de Guadalajara, vinculados al grupo político de Raúl Padilla López, jefe máximo de ese partido. Ahora, además del PRD, Raúl Padilla controla en Jalisco, desde 2021, el partido estatal Hagamos, promovido, integrado y dirigido también por gente vinculada a su grupo político.

Por su parte, Enrique Alfaro también ha impuesto un severo cacicazgo, que le permite dominar las principales instancias de su partido político, Movimiento Ciudadano, en los ámbitos estatal y nacional. Además, en Jalisco controla con mano férrea a los poderes Legislativo y Judicial.

Un congreso dúctil, moldeado al gusto y capricho del Gobernador, con mayoría de diputados de Movimiento Ciudadano y el descarado colaboracionismo de sus incondicionales aliados los legisladores del PAN, le autorizó a Alfaro Ramírez contratar dos créditos en 2019 y 2020 que endeudaron a Jalisco con 11 mil 450 millones de pesos.

En menos de cuatro años, desde que llegó al cargo, el 6 de diciembre de 2018, el Gobernador de Jalisco, Alfaro Ramírez, hizo crecer en 216.24 por ciento la deuda de la entidad, toda vez que el mandatario priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se la entregó en 17 mil 730 millones de pesos y este año llegó a los 38 mil 340 millones de pesos, reseñó el periódico La Jornada el pasado 18 de junio del 2022.

A través del incondicional Magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alfaro Ramírez controla el Poder Judicial, donde Movimiento Ciudadano tiene influencia directa en 8 magistrados y sus aliados del PAN en otros 10, para sumar 18 de 34 votos en el máximo organismo administrador de justicia. Por su parte, Raúl Padilla influye directamente en 6 magistrados y sus aliados del Partido Verde en otros dos.

Pero Alfaro también controla el Consejo de la Judicatura, que preside Espinoza Licón, donde suma dos consejeros leales a MC y uno del PAN, para dominar cuatro votos contra uno las decisiones del órgano que vigila e impone la disciplina a todos los jueces de Jalisco.

Eso permitió que el jueves 2 de septiembre del 2021, el Consejo de la Judicatura expulsará de los juzgados de la zona metropolitana de Guadalajara a 15 jueces identificados con el Grupo UdeG. Y que el martes 14 de septiembre del 2021 el Congreso de Jalisco, dominado por MC y PAN negara la ratificación del Magistrado del Tribunal Administrativo Adrián Joaquín Miranda Camarena, quien tenía su lealtad comprometida con Raúl Padilla López.

El estado de derecho está fracturado en Jalisco, porque hay una ruptura del orden constitucional al tener Alfaro Ramírez sometidos a los poderes Legislativo y Judicial.

Para documentar la terca memoria, recuperemos dos estampas informativas.

Como Diputado federal en el periodo 1997-2000, por el PRD, Gilberto Parra Rodríguez promovió la primera auditoría formal que la Cámara de Diputados de la Federación realizó a las finanzas de la Universidad de Guadalajara. Ese ejercicio, asegura Parra Rodríguez, desnudó la forma desordenada y discrecional como maneja los recursos de la institución la camarilla del ex rector Raúl Padilla López.

“Siendo presidente del PRD en Jalisco tuve la oportunidad de ser diputado federal. Para promover la auditoría a las finanzas de la UdeG tuve que esperar a que Porfirio Muñoz Ledo dejara la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD, pues es de sobra sabida la relación íntima, muy estrecha, de Porfirio con Raúl Padilla. Si la hubiese promovido cuando Porfirio fue coordinador perredista, él hubiese sido el principal opositor a que se realizara”, explica Gilberto Parra en entrevista publicada en Mural el 7 de enero del 2013.

Señala Parra Rodríguez que cuando Pablo Gómez llegó a la coordinación de la fracción perredista, en relevo de Muñoz Ledo, él sí promovió la auditoría a la UdeG. Actualmente Pablo Gómez es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

En otra entrevista publicada en Mural el 23 de enero del 2012, José Dolores Mártir Velázquez, muy cercano a los ex jefes políticos de la UdeG, Carlos y Álvaro Ramírez Ladewig -que entre los dos sumaron 38 años de cacicazgo, de 1951 a 1989-, y en alguna época también ligado a Padilla López, explicó cuál es la fuente del poder de Raúl, versión que jamás fue desmentida o aclarada por el aludido.

-¿Por qué Raúl Padilla López tiene tanto poder?

“Porque maneja la nómina. Y voy a decir cómo. Un día aquí en este sillón estaba yo y Raúl estaba ahí, y me dijo: ‘Maestro Mártir ¿no tienes interés en ser director del Sistema de Enseñanza Media Superior?’. Le dije: ‘¿A cambio de qué Raulito, porque tú no das paso sin guarache…?’. Dice: ‘ah no, no tiene mayor ciencia. Mira, yo llamo a alguien y le autorizo 100 millones de presupuesto. El administra 60 y nosotros 40, y él completa como puede’”, explicó José Dolores.

Agregó Mártir Velázquez: “Él (Padilla López) maneja hasta el último miembro del Consejo General Universitario a través de la nómina en esas condiciones. Por esa razón los Gobiernos no han podido hacerle nada. Porque si tú aceptas un trato de esos y te vas al bote, eres tú y no él, porque tú eres el que firmaste, no él. Entonces el Gobierno no le puede hacer nada así. Ese es el origen de su verdadero enriquecimiento y además la enfermedad terrible que tiene de acumulación de poder y de dinero”.

Sólo la intervención de las instancias fiscalizadoras de los poderes federales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podrían poner freno a estos caciques jaliscienses.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.