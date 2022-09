Al Shabab mata a al menos 20 viajeros en Somalia que transportaban comida hacia Hiran

Por Omar Faruk

MOGADISCIO, Somalia, 3 septiembre (AP) — El grupo islamista Al Shabab mató al menos a 20 personas e incendió siete vehículos que transportaban comida en la región de Hiran este sábado por la mañana, informaron la prensa estatal de Somalia y residentes, en un ataque que el enviado del Gobierno calificó de “devastador” para las comunidades azotadas por una sequía grave.

Los residentes dijeron que el ataque fue una aparente represalia a una movilización local contra el grupo extremista afiliado con Al Qaeda, que controla partes significativas del centro y el sur del país africano. La presencia del grupo complica una respuesta ya difícil a una sequía que ha matado a miles de personas. Algunas áreas están al borde de la hambruna.

El enviado para la sequía Abdirahman Abdishakur apuntó que Al Shabab había destruido además pozos de agua en Hiran en días recientes.

Reports that Alshabab terrorists have killed drivers and burned 7 trucks carrying food supplies from Beledweyne to Mahas is devastating. The terror group had blown up water wells in Hiran a few days ago. I call for immediate support to these communities that face severe drought. pic.twitter.com/STJRnhKdxm

— Abdirahman Abdishakur (@AAbdishakur) September 3, 2022