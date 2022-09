Mujer de Bulgaria dice tener los labios más grandes del mundo luego de 30 inyecciones

Los Ángeles, 3 de septiembre (LaOpinión).- Una aspirante a transformarse en muñeca Barbie que ha recibido 30 inyecciones de ácido hialurónico para tener los “labios más grandes del mundo” y planea someterse a más cirugías.

Andrea Ivanova, de 23 años, de Bulgaria, afirma haber establecido el récord de la enorme cantidad de inyecciones de ácido en sus labios.

Andrea también ha tenido sus mejillas “agrandadas” y está “dando forma a su barbilla y mandíbula y alargando mi cara y remodelándola con diferentes rellenos dérmicos”. Prometió que nada le impediría agrandar aún más sus labios, los cuales ya son tan grandes que casi le tapan las fosas nasales.

Ahora planea aumentar sus senos pasando por el quirófano en Turquía o Alemania, aunque antes aumentó su tamaño de una copa 75C a una 75E, pero quiere incrementarlos a una copa H.

Who is Andrea Ivanova? Woman with ‘the world’s biggest lips’ is getting even more injections https://t.co/hob3A144Jq

— Andrea Ivanova (@AndreaI33673254) July 24, 2022