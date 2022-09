GN detiene a Alejandro “N”, presunto implicado en la masacre de San Fernando

El sujeto, que es integrante del grupo criminal “Los Flacos”, es acusado por secuestro, extorsión y tráfico de personas tras lo ocurrido en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes murieron.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron el día de ayer en Matamoros, Tamaulipas, a Alejandro “N”, integrante del grupo delictivo “Los Flacos” y señalado por el asesinato de migrantes en el municipio de San Fernando en agosto de 2010.

De acuerdo con la orden de aprehensión emitida en la causa penal 67/2012 los integrantes de la GN cumplieron dicha orden a través de acciones para localizar al sujeto detenido, sin la necesidad de disparar y “con estricto apego al Estado de derecho y con absoluto respeto a los derechos humanos y en observancia a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”.

Alejandro “N”, presunto miembro de “Los Flacos” —organización que opera en conjunto con el Cártel del Golfo—, es señalado de participar en el homicidio contra migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ocurrido entre el 22 y 23 de agosto de 2010.

El 22 de agosto de 20120, 74 migrantes eran trasladados en dos camiones, donde 72 murieron asesinados y otros dos sobrevivieron. Los dos conductores y un ayudante desaparecieron, siendo Alejandro “N” identificado como uno de los conductores de los autobuses donde transportaron a los migrantes, por lo que es acusado de secuestro, extorsión y tráfico de personas.

El imputado fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en el estado de Durango.

Este año marca el doceavo aniversario de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010. En cuatro mil 383 días que han pasado desde entonces, restan nueve víctimas sin ser identificadas, no hay una sola sentencia emitida al respecto de los hechos, y los compromisos hechos por las autoridades mexicanas en ese entonces para garantizar la seguridad de personas migrantes siguen sin cumplirse, e incluso expertos consideran que las condiciones de migración han empeorado.

En el aniversario de los hechos, Lizeth Yanira Euceda, hermana de Marvin, una de las víctimas de aquel día, hizo un llamado al Gobierno mexicano a que se haga justicia para las familias de los migrantes fallecidos. “Definitivamente uno ya no espera nada de los gobiernos, pero uno no se resigna. Son cosas que duelen, que jamás lo olvidamos, pero viendo la indiferencia y apatía de los mismos gobiernos ante estas situaciones, lo que exigimos es justicia y verdad de los hechos”, recalcó.

“No porque con lo que hagan me vayan a regresar a mi hermano, no. No exigimos plata, no exigimos nada, lo único exigimos es justicia y verdad, porque tal vez con esto se pare un poco la violencia y la discriminación hacia muchos migrantes que aún toman la decisión de tomar esta ruta migratoria”, dijo la hondureña.

En el aniversario de los hechos, más de 30 organizaciones de derechos humanos y activistas hicieron un llamado al Gobierno de México a conformar la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su último informe de visita a México.

“Los tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática de muertes y desapariciones de personas en contexto de movilidad”, acusaron ONGs como Fundación para la Justicia (FJEDD) y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otras.

De acuerdo con las organizaciones, la Comisión Especial debería de contar con la participación y asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales, un enfoque de macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluya países de origen, tránsito y destino.

— Con información de Tamara Mares Rivera