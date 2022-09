La ruta del fentanilo en el mundo, según EU: va de China a México y termina en NY

Por Miguel Sagnelli

Saltillo, 3 de septiembre (Vanguarida).- El fentanilo es la droga más letal de Estados Unidos, que los contrabandistas ingresan a hurtadillas a Nueva York en medio de cajas de frutas y hortalizas, de acuerdo con funcionarios.

Una vez que el fentanilo llega al mercado, los traficantes lo trasladan a los apartamentos cercanos donde la droga se corta y se envasa en pequeños sobres de cristal. Luego, las drogas se venden en las calles de la ciudad, y en toda la costa este.

“Las drogas se descargan en Nueva Jersey y luego en el Bronx, donde se muelen en glassines. Los molinos bombean millones de estos glassines y se distribuyen por todo el país”.

Las operaciones de empaque dentro de los apartamentos cerca de Hunts Point están a cargo en su mayoría de trabajadores dominicanos vestidos con máscaras faciales, guantes y ropa protectora para evitar que se envenenen con el poderoso narcótico, dijo Brennan.

“Suele ser un departamento en el Bronx con ocho personas sentadas alrededor de una gran mesa trabajando las 24 horas”.

Producen versiones en polvo de la droga y las presionan en pastillas que se parecen a la oxicodona, dijo.

Las tabletas de oxígeno falsas se conocen como “blues”: píldoras de 30 miligramos tan potentes que generalmente se cortan en mitades o cuartos, dijo Brennan. La cantidad de la droga puede variar de 0.02 a 5.1 miligramos, según la Administración de Control de Drogas. Si bien la agencia dice que una dosis tan pequeña como dos miligramos puede ser suficiente para inducir una sobredosis fatal, el 42 por ciento de las píldoras que probó la DEA tenían esa cantidad o más .

Los usuarios de Oxy, dijo Brennan, “piensan que saben lo que obtienen porque están acostumbrados a comprar pastillas en línea. Pero a veces es fentanilo puro”.

El portavoz de Hunts Point, Robert Leonard, dijo que el mercado estaba “altamente regulado por varias agencias municipales, estatales y federales, incluidas las presencias en el lugar. … Nuestro mercado está comprometido a brindar un entorno seguro y respetuoso de la ley a los más de cuatro mil trabajadores y miles de clientes que ingresan diariamente a nuestro mercado. …Esto incluye cooperar plenamente con todos los niveles de aplicación de la ley”.

El fentanilo, que es fabricado por los cárteles en México, se ha convertido en una plaga en Estados Unidos en medio de la actual crisis fronteriza , dijeron las fuentes.

Un grupo de guardias fronterizos en Texas criticó al presidente Biden la semana pasada por no detener el flujo desenfrenado de la peligrosa droga hacia el estado de la estrella solitaria, y un representante de la ley dijo que la inacción de Biden ha creado un “tsunami de muerte”.

“Francamente, es un tsunami de muerte que se está estrellando contra los Estados Unidos a través de nuestra frontera sur”, dijo el alguacil del condado de Collin, Jim Skinner, a The Post sobre las miles de libras de la droga introducida de contrabando en los Estados Unidos.

Los cárteles se están aprovechando de la ola de migrantes que cruzan la frontera, dicen los expertos.

“El noventa por ciento de nuestros recursos están inmovilizados en el procesamiento de migrantes”, dijo Brandon Judd, presidente del sindicato nacional de la Patrulla Fronteriza. “Los cárteles explotan que los agentes de la patrulla fronteriza están atados. Eso significa que la frontera está abierta de par en par para ellos”.

Desde 1999, cuando el fentanilo surgió como una alternativa popular a la heroína, casi un millón de estadounidenses han perdido la vida por sobredosis de drogas , según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las muertes por sobredosis de fentanilo fueron seis veces mayores en 2020 que en 2015, y se dispararon a 56 mil 516 desde menos de 10 mil, según los CDC .

La producción de fentanilo comienza en China, donde una red de laboratorios clandestinos procesan los productos químicos “precursores” necesarios para fabricar la droga. Estos incluyen los dos ingredientes más comunes del fentanilo: N-fenetilpiperidina y 4-anilino-N-fenetilpiperidina.

Tanto Estados Unidos como China han prohibido estos y otros componentes, pero se siguen fabricando. En 2020, un reportero de NPR identificó a tres presuntos proveedores en Shanghái y en dos provincias: Ningxia, en las montañas centrales del norte, y Hebei, cerca de Beijing.

