Buscadoras difunden FOTOS de ropa, zapatos, credenciales halladas en fosas de Reynosa

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Buscadoras de Tamaulipas agrupadas en el Colectivo Diez de Marzo difundieron nuevas imágenes de restos óseos, ropa, zapatos, credenciales y diversos objetos hallados durante sus búsquedas en fosas clandestinas de Reynosa, Tamaulipas, por lo que invitaron a quienes buscan a familiares desaparecidos, incluyendo a migrantes, para revisarlas por si reconocen las prendas. También insistieron en el llamado a tregua a los cárteles de la droga para reducir las desapariciones en México.

“Yo creo que este llamado que nosotros les hacemos a los cárteles mexicanos está siendo escuchado, a lo mejor es algo que ellos mismos no se esperaban, a lo mejor dirán: ‘cómo se atreven a dirigirse a nosotros’, pero yo tengo varias mamás que sus hijos trabajaban con ellos y estoy segura que ellos pueden escuchar y entender que deben de hacer sus actividades sin tanta violencia, hasta les conviene más, está mal que yo lo diga, pero si ellos se dedican al negocio de tráfico de drogas llaman menos la atención si lo hacen pacíficamente a que si lo hacen con violencia”, consideró Delia Quiroa Flores, líder del Colectivo Diez de Marzo e integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas.

En entrevista vía zoom, agregó que la violencia que generan los cárteles, la cual es visible ante más desapariciones y ejecuciones, no le importa a las autoridades, sobre todo en estos meses previos a la elección de 2024.

“Eso de que aparezca la gente colgada en puentes no es necesario, a parte a nuestras autoridades no les importa, ellos andan ahorita en campaña, no le ponen atención a la violencia. ¿Por qué no llevársela tranquila con la gente y hacer sus negocios?”, cuestionó.

Esta no es la primera vez que Delia Quiroa, quien busca a su hermano desaparecido desde el 10 de marzo de 2014 en Reynosa, hace un llamado a los grupos criminales para pacificar el país, en mayo pasado tomó el celular y grabó un mensaje para pedirles firmar un pacto de paz para saber qué les pasó a sus familiares y para evitar que otras familias sufran los trámites de rogar a los ministeriales para que pongan un letrero de búsqueda. En otro video, publicado el 31 de agosto, incluso les propuso que si ayudaban a pacificar el país, prevenir y parar las desapariciones y desapariciones forzadas en México, los propondría para “ganar el Premio Nobel de la Paz 2024”.

MENSAJE A LOS LIDERES DE LOS CARTELES MEXICANOS

“si ustedes nos ayudan a pacificar el país, prevenir y parar las desapariciones y desapariciones forzadas en México, yo y maestros en derecho que colaboran conmigo, los propondremos como candidatos a ganar el @NobelPrize 2024. pic.twitter.com/Z0d3KH4300 — Delia Quiroa (@DeliaQuiroa) September 1, 2023

Al llamado de clemencia del colectivo 10 de marzo de Tamaulipas se han unido otros como el de Madres Buscadoras de Sonora, representado por Ceci Flores, víctima de amenazas de muerte que tiene el Mecanismo de Protección federal.

Quiroa afirmó que por medio de mensajes y llamadas anónimas de presuntos miembros de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa están enviando ubicaciones de fosas clandestinas a las madres buscadoras del país como respuesta al Pacto de Paz que lanzó.

HALLAN ZAPATOS, ROPA, CREDENCIALES

La líder del Colectivo Diez de Marzo compartió con SinEmbargo los hallazgos en la colonia Fuentes Sección Lomas en Reynosa, un predio en el que han realizado búsquedas junto con el Colectivo Amor por los Desaparecidos.

A través de fotografías difundidas en sus redes sociales, el colectivo exhibe todos los objetos encontrados, que van desde ropa, zapatos, credenciales, hasta restos óseos, y en algunos casos los cuerpos.

Quiroa detalló que la mayoría de las prendas que encuentran están en lugares como campamentos, por lo que creen que podrían pertenecer a migrantes.

“Hay objetos de menores de edad, de ahí se han sacado cuerpos y son lugares muy apartados, por lo regular están cercas de agua. No sólo hemos hallado prendas, también restos y cuerpos”, explicó.

Los objetos y prendas hallados durante las búsquedas en Tamaulipas son fotografiados por los propios colectivos de desaparecidos y subidos a las redes, pues las autoridades no tienen un catálogo donde se consignen e incluso son abandonados en el mismo lugar.

“Nosotros por lo regular vamos con autoridades a las búsquedas, hacemos todas las gestiones para que nos acompañen, llegamos al lugar, exploramos el área, tomamos fotos de las prendas, pero no las podemos tocar ni llevar y les pedimos a la autoridad que se las lleve y a veces no lo hace. Nosotros de todas formas documentamos con fotos para ver si se puede llevar a una línea de investigación y no se pierda ese dato y quede documentado”, destacó Delia, quien junto al Colectivo Diez de Marzo busca a 453 personas.

Agregó que cuando realizan las búsquedas, los peritos “nunca resguardan las prendas” porque les dicen que a veces los cambian de ropa. No obstante, las buscadoras toman y comparten en redes y medios las fotografías de las prendas halladas, lo que ha derivado en la localización de cuerpos de personas desaparecidas.

“Ahorita traemos un caso de una muchacha de un predio que tiene el Colectivo Amor por los Desaparecidos, ellos empezaron a subir los tatuajes y prendas, entonces una señorita se comunicó porque reconoció un tatuaje en una pierna que era la de su esposo, un guardia de seguridad en un antro”, contó Delia.

El tatuaje que la mujer vio en las fotografías de los colectivos coincidía con el de su esposo, quien tenía poco más de dos meses de desaparecido. Ella fue a la Fiscalía y no le quisieron entregar el cuerpo porque le dijeron que de ese predio sólo se sacó una bolsa de basura con restos humanos, cuando en las publicaciones de redes del Colectivo Amor por los Desaparecidos estaba la fotografía del tatuaje.

“Lo que hicimos fue meter un recurso ante el Juez de Control para exigirle que entreguen el cuerpo a la muchacha. Su audiencia es el 11 de septiembre a las 10 de la mañana para exigirle al MP que le entregue el cuerpo y que le paguen los gastos funerarios”, mencionó Quiroa.

SIN AVANCES PARA MEJORAR MECANISMOS DE BÚSQUEDA

El pasado 30 de agosto, las madres de más de 100 mil desaparecidos en México conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con protestas y exigencias para que el Gobierno localice a sus seres queridos.

Se cree que la mayoría de los desaparecidos han sido secuestrados por cárteles de la droga y que sus cuerpos fueron enterrados en fosas.

Las autoridades estatales justifican la falta de recursos financieros y humanos para llevar a cabo las búsquedas más básicas, dejándole la tarea a colectivos compuestos en su mayoría de madres, quienes con picos y palas realizan las búsquedas en terrenos alejados de las ciudades.

A pesar de la falta de dinero que las autoridades argumentan no tener, al menos nueve estados líderes en desapariciones forzadas no han ejercido en su totalidad los recursos que la federación les dio en 2021 para la búsqueda, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Guerrero y Estado de México, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Lamentablemente no hay muchos avances, nosotros requerimos que haya una base única de perfiles genéticos, tanto de perfiles de desaparición, como de personas no identificadas y sus familiares porque mientras no exista esa única base va a ser muy complicado poder identificar y entregar a todas esas personas que están en el Semefo, que son poco más de 50 mil”, advirtió Delia Quiroa.

Agregó que la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya extitular Karla Quintana renunció el pasado 23 de agosto, no está operando como debe de ser y eso entorpece el trabajo de los colectivos.

Quiroa pidió a los familiares de desaparecidos revisar las páginas de los colectivos de búsqueda, pues constantemente publican fotografías de las prendas y objetos hallados en sus búsquedas.

“Tenemos el Twitter del Colectivo 10 de Marzo (@C1003R), mi Twitter es (@DeliaQuiroa) y en Facebook es Colectivo 10 de Marzo Reynosa“, compartió.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos