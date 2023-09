Actividades y talleres... Nayarit Vallarta Gastronómica ya está listo para este 2023

Entre los chefs invitados hay integrantes de lista 50 Best como Pía Salazar Mejor Chef Pastelera del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants junto a Alejandro Chamorro del Restaurante Nuema posición 24 del Latin America’s 50 Best Restaurants, David Castro y Maribel Aldaco del Restaurante Fauna.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La edición número 15 de Nayarit Vallarta Gastronómica se llevará a cabo del 29 de septiembre al 7 de octubre para agasajar a los amantes del buen comer y a estudiantes de la industria con cenas, talleres, clases y diversas actividades como catas de raicilla y tequila, todo bajo el tema “Cocinando una nueva era”.

Consuelo Elipe, directora de Nayarit Vallarta Gastronómica, compartió en conferencia de prensa que el tema de este año hace un guiño al futuro. Destacó que para esta edición contarán con 52 chefs, 20 mixólogo, 4 sommelier, 10 spekers y más de 50 eventos, además de 2 días de congreso. La sede es Kristal Grand en Riviera Nayarit.

Carlos Elizondo, directos de este festival gastronómico, señaló que este evento representa un gran reto y compromiso, agradeció a las autoridades, a los patrocinadores y mencionó que este festival es el más importante de Latinoamérica, un espacio que le da visibilidad a los chefs mexicanos que tienen todo para competir con cualquier país.

Entre los chefs invitados hay integrantes de lista 50 Best como Pía Salazar Mejor Chef Pastelera del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants junto a Alejandro Chamorro del Restaurante Nuema posición 24 del Latin America’s 50 Best Restaurants, David Castro y Maribel Aldaco del Restaurante Fauna 16 Latin America’s 50 Best Restaurants. También se contará con la presencia de Inés Páez Nin “Chef Tita”, del programa Máster Chef de República Dominicana, mientras que por parte de Máster Chef México estará la Chef Betty Vázquez, desde Colombia llega el chef Jorge Jiménez.

El talento gastronómico estará compuesto por chefs de estrellas Michelín como Begoña Rodrigo, de Valencia, Pepe Solla, de Galicia y Kisco García, de Córdoba, además de Carlos Gaytán, del Restaurante Tzuco y Ha´ y Xcaret México y Mikel Alonso.

Este año España es el país invitado por lo que Fernando Torres, Consejero de Turismo de La Embajada de España en México, señaló que varios chefs españoles con estrellas Michelin formarán parte de este festival. Por su parte, Joel Ocampo, coordinador de relaciones públicas del Fideicomiso Público de Puerto Vallarta, comentó que en el Puerto están muy orgullosos de esta 15 edición que enaltece la gastronomía en el destino, agradeció el trabajo de los organizadores e invitó a la gente para disfrutar de Puerto Vallarta, de sus playas y de todo lo que tiene que ofrecer.

Este año también se contará con la presencia de Ezequiel Montes, Querétaro, a través de dos de sus vinos: San Juanito, uno de los viñedos con más medallas a nivel nacional por su calidad y Freixenet. Nuevo León también formará parte de este evento con el chef Rodrigo Rivera Río; Tamaulipas llevará su tequila y mezcal, además de su cocina y Guanajuato también se hará presente son chefs y su gastronomía.

