Zelenski anuncia cambio de su Ministro de Defensa; “necesita nuevos enfoques”, afirma

Kiev, Ucrania, 3 de agosto (AP).— El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció el domingo que el Ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, será sustituido esta semana por Rustem Umerov, un legislador tártaro de Crimea.

Umerov, de 41 años, miembro del partido opositor Holos, ha sido director del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania desde septiembre de 2022. Participó en el intercambio de prisioneros de guerra, presos políticos, niños y civiles, así como en la evacuación de civiles de territorios ocupados. Umerov también formó parte de la delegación ucraniana en las negociaciones con Rusia sobre el acuerdo de cereales respaldado por la ONU.

El anuncio se hizo luego de una oleada de ataques con drones rusos durante tres horas y media en contra de infraestructura portuaria en la región ucraniana de Odesa, según informaron funcionarios.

El ataque se produjo un día antes de la reunión programada entre el Presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para discutir la reanudación de embarques de alimentos desde Ucrania bajo la Iniciativa de Granos del Mar Negro, de la que Moscú se salió en julio.

Las fuerzas rusas lanzaron 25 drones Shahed de fabricación iraní a lo largo del río Danubio a primeras horas del domingo, 22 de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas, informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram.

Our strategic political goal is opening EU accession talks. The European Commission has made seven recommendations to Ukraine. We've already completed a number of them.

For the rest, the Ukrainian parliament must demonstrate tangible results. Timely results. The ones we agreed…

