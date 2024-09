Trabajadores del PJ bloquean la Cámara de Diputados para evitar discusión de reforma

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, compartió esta mañana que pidió a sus compañeros y compañeras no intentar entrar al registro legislativo, y anunció que buscarán sedes alternas para sesionar hoy.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon esta mañana las entradas principales de la Cámara de Diputados para protestar contra la Reforma Judicial e impedir su discusión.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ovial-SSC), las y los trabajadores cerraron la circulación en Emiliano Zapata, a la altura de Av. Eduardo Molina, a las afueras del recinto legislativo, donde también ya se reporta la presencia de policías.

Según los reportes, alrededor de las 4:30 horas de este martes, el personal del PJF empezó a tomar los principales accesos para impedir la entrada al recinto legislativo. El bloqueo también se realizó con autos, y hasta el momento siguen llegando más personas para unirse a la jornada de protestas.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores de juzgados federales, criticó en un video publicado en redes sociales que las y los legisladores de Morena no accedieron a dialogar con ellos, por lo que tomaron la decisión de bloquear todos los accesos de la Cámara de Diputados para impedir la discusión de la Reforma Judicial.

“¿Por qué no quieren oír? Sólo pedimos eso, que nos escuchen, pero están con los oídos cerrados. Están en una cerrazón completa hacia las voces que exigimos que nos oigan, que nos atiendan”, dijo.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, compartió esta mañana que pidió a sus compañeros y compañeras no intentar entrar al registro legislativo, y anunció que buscarán sedes alternas para sesionar hoy.

Monreal señaló que dejarán a las y los manifestantes tomar San Lázaro porque tienen el derecho de hacerlo, pero que buscarán sesionar en sedes alternas, como las dos que tiene el Poder Legislativo en Santa Fe, en un hotel céntrico de la Ciudad de México o fuera de la capital.

“No queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena. Nosotros somos pacifistas, a pesar de que venimos de una oposición, que incluso señaló, realizó y practicó algunas de las medidas que ahora están intentando los opositores. Nos parece respetable y un derecho de manifestación que debe respetarse”, expresó.

“Les he pedido a mis compañeros, diputados y diputadas, que no intenten ingresar, que dejen así los accesos, que dejen a la gente que se está manifestando. Vamos a tomar una decisión más adelante, que estén atentos, que no provoquen ni intenten entrar por la intempestiva fuerza, no lo necesitamos, tampoco vamos a solicitar que la policía nos abra espacios”, agregó.

Respetaremos siempre la libre manifestación de ideas y actuaremos conforme a la ley. México lo merece. pic.twitter.com/Wt8b6mE7Q5 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 3, 2024

“Cuando uno proviene de la oposición tiene paciencia y tranquilidad porque en otros tiempos también lo hicimos, y a nosotros nunca nos respetaron. Nosotros vamos a respetar a los manifestantes, pero vamos a continuar con nuestro trabajo. Hay medidas distintas que vamos a tomar, como sedes alternas. En ocasiones nos trasladamos a Santa Fe, donde hay dos sedes alternas o incluso un hotel céntrico, o en otro lugar cerca de la Ciudad [de México]”, finalizó.

El pleno de la Cámara de Diputados ya emitió la declaratoria de publicidad del dictamen que reforma 16 artículos de la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que inició el proceso para que el dictamen sea discutido en la sesión ordinaria de este martes 3 de septiembre.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realizó el 1 de septiembre la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia del PJF, y que establece que los puestos de ministros, magistrados y jueces sean designados por medio de elección popular.

De esta forma, en la primera sesión ordinaria de la Legislatura LXVI, las y los diputados federales de Morena y sus aliados rechazaron las resoluciones de dos jueces de distrito que concedieron amparos para frenar la discusión de la referida reforma en el palacio de San Lázaro.

Asimismo, hace un par de días, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, informó que se instalarán este martes las próximas Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para dictaminar las minutas que les envíe la Cámara de Diputados del paquete de 20 reformas constitucionales presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros [Senado] empezaremos instalando mañana la Junta de Coordinación Política [Jucopo], y el 3 o 4 [de septiembre] vamos a proponer al pleno la integración de las comisiones, sobre todo, urge Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para que en cuanto la Cámara de Diputados apruebe, nosotros tengamos las condiciones e inicien la revisión de las minutas”, indicó.

La próxima Legislatura arrancará ya con una ruta trazada. La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido a los legisladores del oficialismo iniciar, desde el próximo martes, los procesos para sacar adelante el paquete de reformas, las cuales son consideradas clave para consolidar su legado político y blindar la “Cuarta Transformación de México”.

De las iniciativas enviadas por el mandatario nacional en febrero, la mayoría quedaron ya dictaminadas, con excepción de la Reforma Electoral, que volverá a ser presentada por Sheinbaum Pardo. Mientras tanto, otras ya están listas para ser tratadas en el pleno, como es el caso de la Reforma Judicial; así como la eliminación de los organismos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La reforma del Presidente estimaría que en 2025 serían electos, por voto popular, 34 cargos del Poder Judicial de la Federación: cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina, 10 magistrados y 10 jueces, y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ciudadanía que desee tener la posibilidad de ser electa para alguno de los cargos podrá inscribirse en el proceso. Habrá un comité evaluador de cada Poder del Estado para filtrar los mejores perfiles y, posteriormente, habrá una insaculación en la que saldrán tres candidatos para ministros y dos para magistrados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de organizar, supervisar y de fiscalizar la elección. Serán electos los perfiles que obtengan más número de votos, alternando la asignación entre hombres y mujeres para garantizar la paridad de género.