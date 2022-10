Elección presidencial en Brasil fue una jornada democrática y ejemplar, celebra AMLO

-Información en desarrollo

Ciudad de México/Río de Janeiro, 3 de octubre (SinEmbargo/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió esta mañana una nueva felicitación al pueblo de Brasil por haber celebrado el día de ayer una “jornada democrática, ejemplar”, en la que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sacó ventaja con el 48.4 por ciento de los votos, mientras que el actual mandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 43.2 por ciento.

López Obrador señaló que “pueden y deben de haber diferencias”, pero consideró que “la manera más conveniente de resolver las distintas formas de pensar, las posturas políticas, es a través de la democracia, de las elecciones, que sean los ciudadanos siempre los que decidan libremente”. Por ello, afirmó, “en ese sentido fue un ejemplo la lección en Brasil”, ya que “en el terreno de lo democrático esto es muy importante”.

“Ustedes no escuchan ninguna queja. No se menciona la palabra ‘fraude’, se dan a conocer los resultados apenas van cerrando las mesas, todo es transparente y todos aceptan el resultado. Ese es también el propósito nuestro hacia adelante, porque México padeció de falta de democracia; habían imposiciones, fraudes; no se respetó durante mucho tiempo la voluntad del pueblo. Entonces tenemos que ir hacia allá: ir consolidando la vida democrática”, dijo.