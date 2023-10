Monreal erigió su “mito de invencible” en Zacatecas y lo vendió bien en CdMx: Medina

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El éxito del Senador Ricardo Monreal Ávila en Zacatecas, entidad que se ha convertido en un bastión para la familia Monreal y que actualmente es gobernada por su hermano, David, fue erigir su “mito de invencible” en el estado y vender esta idea en la Ciudad de México, en donde busca afianzarse, afirmó el político y periodista zacatecano Luis “El Oso” Medina, aspirante para alcanzar la candidatura a una senaduría por el estado de Zacatecas.

En entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire el miembro fundador de Morena, indicó que a pesar de la fuerza que tienen en ambas entidades, los Monreal pueden ser vencidos en las urnas, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

“Desde siempre he sostenido que es más mito que realidad y para eso me remito a la historia electoral de Fresnillo, Zacatecas, en donde se registran una serie de derrotas que demuestran que no es lo que muchos han percibido desde el exterior a Zacatecas, claro, Ricardo Monreal fue un gobernante bien valorado pero a partir de que dejó el gobierno empezó un ciclo de deslegitimación por su recorrido de partido en partido y porque terminó practicando la política contra la que él se rebeló en 1998. Creo que ahora el diseño de la ruta que construye Morena mediante las encuestas, es la mejor garantía de que la voluntad se va a expresar con toda libertad”.