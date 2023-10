Riesgo de enfermedad cardiovascular y la comida procesada

Recientemente en la revista medica inglesa BMJ British Medical Journal por sus siglas en inglés se publicaron resultados de una parte del estudio “NutriNet-Santé”. Este estudio es un proyecto ambicioso en el cual se buscan las posibles relaciones entre los patrones de alimentación y las enfermedades.

Este estudio observa los resultados publicados en otros estudios, recluta personas y analiza una gran cantidad de información. Divide a las personas en grupos de edad, de género, etnicidad, entre otros factores. De esa forma estudia la relación entre los patrones alimentación y la presentación de enfermedades como cáncer, enfermedad cardiovascular, expectativa de vida, sobrepeso entre muchas otras y las maneja como variables estadísticas. Publica resultados de cada uno de los riesgos analizados y de cada grupo estudiado.

Les sonará familiar este estudio y la información generada desde este cuando les diga que de ahí surge la noticia de la posible relación entre edulcorantes y cáncer. Se aprendió que el riesgo existe en personas que consumen alrededor de 10 porciones o sobres de edulcorante al día por un periodo prolongado de por lo menos 5 a 10 años.

En el estudio publicado en la revista BMJ respecto al riesgo cardiovascular y la nutrición se encontró que una cantidad importante de emulsificantes o aditivos en los alimentos se asocia con un incremento de la enfermedad cardiovascular. Estos aditivos se encuentran en alimentos procesados usando primordialmente azucares y harinas refinadas.

En Europa y Norteamérica del 30 al 60 por ciento de las calorías consumidas en la dieta diaria provienen de este tipo de alimentos. Esto ha sido observado desde hace algunos años y ha sido motivo de múltiples estudios epidemiológicos observando los efectos en la salud asociado a los alimentos ultra-procesados que contienen estos ingredientes cosméticos usados con las finalidades comerciales de hacer más grata la textura, el sabor y también para extender la duración de estos productos en los estantes de las tiendas de autoservicio que les exhiben y los comercializan.

Esta migración nutricional de consumir alimentos frescos y cercanos a su sitio de origen, del campo, de los mercados, de las granjas o establos a ahora consumir productos en envoltorios de celofán, envases plásticos o cartón plastificado se ha asociado en algunos países con el estancamiento y en algunos casos la menor de calidad de vida y expectativa de vida.

Desde que esta migración nutricional empezó a ser el patrón preponderante de alimentación en muchos países del mundo las tasas de sobrepeso-obesidad han aumentado de manera significativa.

México ha sido, desafortunadamente líder en obesidad de personas adultas y menores de edad. Esto ha llevado a un porcentaje elevado de la población de alrededor del 60 por ciento a vivir con algo que conocemos como “Inflamación crónica de baja Intensidad”.

Esta inflamación esta asociada a fatiga, a disminución del porcentaje de personas haciendo ejercicio, actividad física de manera regular. También se asocia a elevadas tasas de personas con hipertensión (Presión elevada), Pre-diabetes y diabetes.

Padecer de una o mas de estas enfermedades predispone a las personas a enfermar de gravedad y a morir en caso de presentarse enfermedades incidentales como infecciones, procedimientos quirúrgicos aun programados o electivos o a accidentes.

Durante la pandemia COVID-19 fue muy doloroso ver como las tasas de enfermedad grave y mortalidad asociadas a COVID-19 fueron notablemente tasas elevadas, por arriba de las del resto del mundo. Esto está íntimamente relacionado con un país viviendo crónicamente con inflamación lo cual en una gran cantidad de personas que lo padecen tiene síntomas leves, muy sutiles lo que les hace pensar que su estado de salud es bueno, que están saludables.

Al final del texto pueden ver una lista de los aditivos a los alimentos que se asocian con mayor mortalidad cardiovascular y al final del texto encuentran también las referencias con los vínculos para el estudio “NutriNet-Santé” y también al reciente articulo publicado en la revista British Medical Journal.

Se tiene que hacer un esfuerzo desde tres esferas.

– El Gobierno deberá restringir, regular y normar el uso de estos aditivos y sustancias. Se debe continuar el etiquetado frontal que advierta a los consumidores los riesgos a la salud asociados al consumo de esos productos.

– La industria de los alimentos sabiendo que sus productos, de contener estos aditivos, contribuyen a un pobre estado de salud en la población, deberán crear nuevas fórmulas, estudiar cuáles son las opciones saludables y ofrecer nuevas mercancías.

– Nosotros como consumidores tendremos que acostumbrarnos a leer las etiquetas, ir con calma a hacer las compras y comprar de manera responsable alimentos libres de estos aditivos asociados a riesgos a la salud y a disminución de la calidad y expectativa de vida.

Emulsificantes

Carragenina

Lecitinas

Citrate de Sodio

Goma Xantana

Goma de Guar

Mono y diglicérido de ácidos grasos

Difosfatos

Pectinas

Bicarbonato de Sodio

Almidones modificados

