La FGR ordena a Gloria Trevi comparecer por presunto fraude fiscal y lavado de dinero

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Las polémicas no paran para Gloria Trevi, quien junto a su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. Ante las acusaciones deberán comparecer el 23 de octubre del presente año ante un Juez de control, luego de recibir la cifra de siete millones 112 mil 336 pesos.

Fue el pasado 8 de septiembre del 2021 que la querella se suscitó derivado de una investigación de la UIF, argumentando que las empresas de Trevi y su cónyuge en Texas, Estados Unidos, junto con otras cuatro personas, fueron de utilidad para la evasión de impuestos nacional, sumado a otras presuntas operaciones simuladas por su empresa.

De esta forma, la intérprete de “Todos me miran” y su esposo se verán obligados a presentarse ante las autoridades para abordar las acusaciones de evasión fiscal relacionadas con un depósito sustancial, el cual habrían recibido de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

Según la información de la Fiscalía General de la República (FGR), la audiencia está programada para finales de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Norte. Sin embargo, Gloria Trevi no está obligación de asistir físicamente, ya que podrá comparecer a través del sistema de videoconferencia.

GLORIA TREVI REACCIONA ANTE LA DENUNCIA EN SU CONTRA

Ante la polémica, la cantante respondió a través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales, en el que afirmó que sus ingresos provienen de fuentes legítimas, por lo que siempre se defenderá ante las autoridades para comprobar su inocencia.

“Quiero comunicarle el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”, declaró la regia en un reciente post vía Instagram.