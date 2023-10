Morena unifica, hay debate

En la capital nacional es donde se debate el rumbo del movimiento constituido como plataforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, el más popular de nuestra historia electoral.

Si estamos cercanos con la posición mayoritaria de la ciudadanía tenemos oportunidad de afinar argumentos.

De un lado, algunos quieren ver la existencia de una definición supuestamente pragmática a favor de ir con quien parece tener más simpatía en población abierta. Otros, señalan un contraste donde destaca lo colectivo y décadas de trabajo, compromiso con el avance popular y democrático. Por cierto, ambas caras visibles de ese aparente o real dilema tienen simpatía personal y hasta cierto encanto.

En principio, en el dilema habita una falacia.

Esta es: solamente se gana o se gana mejor con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Todos los careos, comparaciones específicas contra candidatos de la oposición, por cierto, excluidos de un par de encuestas que circulan por ahí, disponibles de manera abierta o privada, señalan a Morena como muy altamente probable ganador en la capital hasta con Hugo López-Gatell.

Esa condición mejora aún más ahora que la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum ve con serena simpatía el derrumbe de Xóchitl Gálvez.

El ex jefe policial es un buen candidato lo cual es distinto de la valoración prospectivamente atribuible, pero no excluyente, como un probable buen gobernante. No lo ha sido. La alcaldesa con permiso, Clara Brugada tiene frente a sí la oportunidad de crecimiento en sectores diferentes, más que de la izquierda o clases medias ahora incluso hasta de la derecha carente de oportunidad demoscópica de triunfo por el momento.

No podemos excluir la hipótesis del daño por ausencia de identificación del “movimiento” con cualquier candidato como tampoco la valoración de la oportunidad de una candidata afable dirigida a los demás sectores diferentes del “movimiento”. El desacuerdo por injusticia percibida o preferencia inducida o coberturas sesgadas muy notorias en ciertos medios de comunicación puede ser un boomerang, otros dirán que son sus herramientas legítimas de victoria.

Sostengo que la ausencia de identificación con un candidato puede tener un costo quizá altísimo, inadvertido dolosa e intencionalmente entre quienes lo minimizan y por lo tanto recomiendan determinado perfil.

Al mismo tiempo, existe sólida y generalizada evidencia de Clara Brugada en tanto encarnación de lo mejor de Morena a nivel nacional por experiencia de gobierno, obra pública de amplio beneficio social, honestidad, honradez y crecientemente, como lo muestran publicaciones recientes en Forbes, hasta en acercamiento con la iniciativa privada cupular.

Además, buena noticia para quienes la respaldan, el presidente mejoró su acercamiento a la defensa de los perfiles de la 4T al mencionar positiva y explícitamente a Brugada. Importan los perfiles y la probabilidad de la capital de tener a una gobernante en plenitud de representatividad y de comunicación con AMLO y Sheinbaum como ha sido expresado por ambos.

El pueblo de México decide dice AMLO.

Salvador Guerrero Chiprés https://www.sinembargo.mx/author/salvadorchipres Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.