Kevin McCarthy es destituido como presidente de la Cámara de Representantes de EU

Por Lisa Mascaro y Farnoush Amiri

Washington, 3 de octubre (AP).— El republicano Kevin McCarthy fue destituido el martes como presidente de la Cámara de Representantes —la primera vez en la historia de Estados Unidos que ocurre una remoción de este tipo—, tras una votación extraordinaria forzada por un contingente de conservadores de línea dura, en una acción que desató el caos al interior de la Cámara Baja y dentro de la cúpula republicana.

La acción representa casi el final de la carrera política de McCarthy, quien ha dicho en repetidas ocasiones que nunca se rinde, pero que ahora prácticamente se ha quedado sin opciones. Ni los republicanos del flanco derechista que idearon su salida ni los demócratas que aprovecharon la situación parecen dispuestos a negociar.

McCarthy dijo a los legisladores la tarde del martes que no se volverá a postular como presidente de la Cámara Baja. Los siguientes pasos son sumamente inciertos al no haber un claro sucesor para comandar a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. La actividad quedará detenida en el recinto hasta la próxima semana, cuando los republicanos traten de elegir a un nuevo presidente.

“Puede que hoy haya perdido esta votación, pero al salir de esta Cámara me siento afortunado de haber servido”, dijo McCarthy en una rueda de prensa en el Capitolio. “No cambiaría nada”.

El principal rival de McCarthy, el representante por Florida Matt Gaetz, presentó una inusual “moción para dejar vacante” la presidencia legislativa, la cual rápidamente se convirtió en una dramática votación.

Aunque McCarthy gozó del apoyo de muchos de los republicanos de su estrecha mayoría, ocho detractores — muchos de los cuales son los mismos que trataron de impedir que se convirtiera en presidente de la cámara baja en enero pasado — prácticamente forzaron su salida.

El silencio se apoderó del recinto mientras el funcionario a cargo daba por cerrada una votación de 216-210, diciendo que “por lo tanto, declaro vacante” el cargo de presidente de la Cámara de Representantes.

Momentos más tarde, uno de los principales aliados de McCarthy, el representante Patrick McHenry, tomó el martillo, y de acuerdo con las reglas de la Cámara Baja, fue nombrado presidente pro tempore para ocupar el cargo hasta que se elija a un nuevo presidente.

La Cámara de Representantes declaró poco después un receso mientras los legisladores se preparaban para reunirse en privado y discutir el camino a seguir.

I will not seek to run again for Speaker of the House. I may have lost a vote today, but I fought for what I believe in—and I believe in America. It has been an honor to serve. https://t.co/4EMpOuwtzy

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) October 3, 2023