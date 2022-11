“Lisa” se degrada de huracán a tormenta tropical; lluvias seguirán en sur de México

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre (AP).— El huracán “Lisa” se debilitó a tormenta tropical tras tocar tierra el miércoles cerca de Ciudad de Belice, en la nación centroamericana de Belice, y avanzar tierra adentro.

Lisa tenía el miércoles por la noche vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). El centro de la tormenta estaba unos 95 kilómetros al oeste de Ciudad de Belice y se desplazaba hacia el oeste a 19 kilómetros por hora.

El meteoro tocó tierra entre la localidad costera de Dangriga y la Ciudad de Belice, según la Organización Nacional de Emergencias de Belice.

