Creel (PAN) y Colosio (MC) se encuentran en Monterrey y dialogan “sobre el futuro”

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, se reunió con el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC) para dialogar “sobre el futuro”.

A través de su cuenta de Twitter, el panista compartió una fotografía en la que se ve en un restaurante de la ciudad junto al Alcalde y el Diputado federal de Movimiento Ciudadano, Agustín Basave.

“La verdadera democracia se practica con el diálogo y el intercambio de ideas. Me dio mucho gusto platicar y compartir visión de futuro con el Alcalde de Monterrey, Colosio Riojas y con mi compañero Diputado Agustín Basave”.

El joven Alcalde es una de las mejores opciones de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. Mientras que Santiago Creel ha manifestado sentirse preparado para hacer frente a la candidatura presidencial.

Por otro lado, Vicecoordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, reconoció, el pasado 6 de junio, que Luis Donaldo Colosio Riojas puede abanderar una coalición como la que el PAN busca construir con los partidos de oposición.

El origen de Colosio Riojas ha despertado desde siempre el interés de todos los partidos, incluyendo a Morena, sin embargo, el hijo del excandidato presidencial del mismo nombre —asesinado en 1994—se decantó por Movimiento Ciudadano, partido que lo ha abanderado en las dos elecciones en las que ha competido, y el cual no lo descarta para el proceso presidencial ante los números que ha arrojado en las encuestas de cara a esta elección que lo colocan como la mejor opción del partido naranja y como una de las mejores cartas del bloque opositor.

La jornada electoral de 2024, que ya deja entrever a posibles candidatos por parte de Morena, también ha mostrado otros prospectos de la alianza opositora con mayores posibilidades, que son: Margarita Zavala, quien en 2018 abandonó su candidatura por la vía independiente, y el panista Ricardo Anaya, quien salió del país en medio de una investigación ligada al caso Odebrecht.

El efecto mostrado por el joven Alcalde en las mediciones de los presidenciables ha llevado a que varias voces dentro del PAN, como el Diputado Jorge Triana, pidan apuntarlo para la alianza. Este planteamiento tampoco lo descarta el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, uno de los fundadores de Va por México, quien dijo que Luis Donaldo Colosio Riojas sí puede representar en la próxima elección presidencial a la oposición en su conjunto.

“Luis Donaldo Colosio cumple con una característica que me parece esencial y fundamental para que pueda ser un abanderado de una coalición como la que estamos perdiendo (ante de la negativa de MC de aliarse): no milita en ninguno de los partidos de oposición, ni siquiera en Movimiento Ciudadano, no tienen un nivel de conocimiento amplio él, pero de su apellido sí, es una persona que pudiera verse como que puede amalgamar de manera adecuada una coalición con miras al 2024, porque no tiene un compromiso con un partido político”, dijo hace una semana Triana, Vicecoordinador panista en San Lázaro, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

En ese mismo espacio, Gustavo de Hoyos reiteró la necesidad de que Movimiento Ciudadano considere una coalición con miras a 2024 e indicó que Colosio Riojas es “una de varias alternativas” que tiene el bloque opositor.

No obstante, la posibilidad de que Colosio Riojas abandere una eventual candidatura única de la oposición enfrenta un obstáculo, pues los líderes de Movimiento Ciudadano han dicho en distintas ocasiones que no se sumarán a la alianza, ya que cuentan con los perfiles necesarios para competir por sí mismos.

