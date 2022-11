INE se “resiste a la transformación”, acusa CNDH; recomendación no invade competencia

La CNDH aseguró que no realiza “interpretaciones políticas”, sino que dan seguimiento a la recomendación 46/2022, y pidió a autoridades y representantes, en especial las y los legisladores sumarse a ella.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negó este jueves que su recomendación 46/2022, sobre la aprobación de la reforma en materia electoral, invada la esfera de competencia del INE, ya que no hace referencia a procesos plebiscitarios específicos, sino a temas de administración y política pública.

Mediante un comunicado, la CNDH añadió que antes bien promueve el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la afirmación de su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y de su identificación y empatía con el pueblo de México.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su extrañamiento frente a la postura del INE que, desoyendo la voz del pueblo -que él mismo recogió en una encuesta que ha tratado de esconder, en la que demuestra que una mayoría está de acuerdo con los cambios constitucionales que impulsa la reforma-, se resiste a su transformación.

También dijo que su “extrañamiento mayor” es por los dichos de algunos senadores “con claros fines inhibitorios” que señalan que “en lugar de discutir la Reforma Electoral deberíamos ‘centrarnos’ en la defensa de las garantías individuales, porque denota un profundo desconocimiento de los derechos humanos -uno de los cuales es el derecho a la democracia-, pero también de nuestras funciones, que cumplimos a cabalidad, y con creces, en comparación con lo que acaecía en el pasado”.

Desmentimos señalamientos derivados del Pronunciamiento 081/2022 y de la #Recomendación General 46/2022 y refrendamos nuestro compromiso con el pueblo. 🧵 pic.twitter.com/ScQxVvOokX — CNDH en México (@CNDH) November 3, 2022

También expresó su preocupación por la interpretación de normas realizada tanto por legisladores como por algunos de los consejeros, “toda vez que si no es por ignorancia, lo que sería grave, tendría que ser con toda mala fe, lo que es peor, porque pone en grave riesgo institucional a esta Comisión”.

“No podemos callar ante tan preocupante actuación que, además de poner en evidencia los intereses que se juegan con motivo de la Reforma Electoral, denota extralimitación en la actuación, por un lado, del INE, de algunos grupos parlamentarios partidistas y de varios partidos políticos, pero también y sobre todo de las y los consejeros, entre cuyas atribuciones no se encuentra ser parte de la intromisión injustificada que estamos viendo en la actuación de un órgano autónomo, como es la CNDH, a la que sin recato alguno se amenaza, por parte de unos, con amordazarla o, por lo menos, con eliminar a su titular ‘como castigo’. Y por los consejeros, con estarle saboteando cada paso o cada decisión tomada en el marco de su propia legalidad interna”, añadió.

Además, alertó que hay intentos por parte de los partidos políticos y de grupos parlamentarios para acallarla y desviar la trayectoria, así como de desvirtuar sus declaraciones en torno a la discusión de la reforma en el Congreso de la Unión.

Afirmó que ni la CNDH y menos su titular, Rosario Piedra Ibarra, hacen “interpretaciones políticas”. “Lo que hacemos y estamos obligados a hacer es el seguimiento de la Recomendación 46/2022, y lo seguiremos haciendo, que no quepa duda, por lo que ojalá a él se sumen autoridades y representantes, en especial las y los legisladores que tienen en sus manos actuar sobre su cumplimiento”, agregó.

El pasado 30 de octubre se dio a conocer una recomendación, en la que la CNDH exhortó al Congreso de la Unión aprobar la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, la CNDH acusó a los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral de sólo tener el nombre, pero ser instrumentos parciales para “sabotear” la voluntad del pueblo y “manchar” los procesos electorales. Ello generó críticas hacia la CNDH e incluso el INE recordó que la Comisión no tiene facultades para intervenir en asuntos electorales y le pidió que se “dedique a atender sus responsabilidades”.

El INE argumentó que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, “por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”.

Un día después, siete de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitieron una carta pública en la que rechazaron el pronunciamiento que el pasado 30 de octubre el mismo organismo lanzó en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), donde acusó a la institución de “sabotear” la voluntad del pueblo y “manchar” los procesos electorales.

Por medio de un comunicado de prensa, la aclaración fue difundida por el Consejero Adalberto Méndez López y en él exigió a la presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, “apegarse, cuando se refiera a las Recomendaciones Generales aprobadas por el Consejo Consultivo”.

“[email protected] integrantes del Consejo Consultivo de CNDH, RECHAZAMOS el pronunciamiento que, sobre el INE, se emitió. Aclaramos, la RG 46/2022 aprobada, NO habla de transformar al árbitro electoral. Esta interpretación es exclusiva de la CNDH, y NO la comparte ni acompaña este Consejo”.

En la comunicación, los consejeros detallaron que en abril de este año se votó a favor de la recomendación 46/2022. Sin embargo, expresaron que “en ningún momento se discutió o se avaló lo que ahora la CNDH pone como ‘la transformación del INE’”.

“En ningún momento se discutió o se avaló lo que ahora la CNDH interpreta ahora en su pronunciamiento que ‘recomienda la transformación del INE’ o lo que el IFE/INE sea un órgano autónomo ‘únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la volutad del pueblo’ (…) Por ello, exigímos a la presidenta de la CNDH cuando se refiere a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo”.

Por su parte, el Jefe del Ejecutivo federal manifestó que muchos descalifican la postura porque está al frente Rosario Piedra, cuyo hermano participaba en una organización “revolucionaria o subversiva”.

“El caso de Rosario, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no la quieren desde que se propuso porque su hermano [Jesús Piedra] era acusado de haber participado en el movimiento revolucionario o subversivo, como se le quiera ver, que asesinó de manera injusta a Eugenio Garza Sada y quedó un rencor muy fuerte de la derecha”. “Entonces toda la derecha en contra. Cualquier postura que venga de la Comisión de Derechos Humanos siempre va a ser mal vista por el conservadurismo”, dijo en conferencia de prensa.

Cuestionado por miembros de la prensa sobre si respalda la postura de la CNDH el mandatario respondió: “Yo creo que sí. Cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean justas y libres. ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto; que se acaben los fraudes electorales? ¿Que no se gaste tanto en las elecciones electorales? En la organización de las elecciones que sólo haya un organismo electoral y no 32; que los diputados y senadores sean electos. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Pues Claudio X. González, que ha realizado fraudes. No estoy levantando ningún falso, los padecí”, concluyó.