“Lisa” se dirige hacia el sur de México; provocará lluvias en Chiapas y Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— El ciclón tropical “Lisa” se dirige hacia el sur de México el jueves, un día después de tocar tierra como huracán cerca de Ciudad Belice y cruzar tierra adentro sobre el norte de Guatemala.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que “Lisa” tenía vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 mph). El vórtice de la tormenta estaba a unos 110 kilómetros (65 millas) al sureste de Ciudad del Carmen, en la costa del Golfo de México.

“Lisa” se movía hacia el oeste a 17 km/h (10 mph) y se espera que cruce al Golfo de México para el viernes.

La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias de Belice señaló que la tormenta tocó tierra entre la ciudad costera de Dangriga y Ciudad Belice.

Tropical Depression #Lisa Advisory 16: Lisa Weakens to a Depression But Still Bringing Heavy Rains To Portions of Southeastern Mexico. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 3, 2022