Billie Eilish regresa a México con su gira “Happier Than Ever”; ofrecerá 3 conciertos

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- ¡Buenas noticias para todos los fans de Billie Eilish! Pues se acaba de dar a conocer que la cantante dará tres shows en nuestro país, en las principales ciudades, por lo que su público tendrá la oportunidad de poder disfrutar de su show en vivo. A continuación, te compartimos los detalles y todo lo que necesitas saber sobre esta gira.

Por medio de las redes sociales de la cantante se hizo oficial el anuncio de su visita nuestro país, con tres presentaciones que formarán parte de su gira denominada como Happier Than Ever, The World Tour. Además compartió algunos detalles sobre la venta de las entradas.

Happier Than Ever, The World Tour

Billie has added two headline shows in Mexico and will be headlining Festival Pal Norte!

Tickets go on sale Nov. 11 at 1pm CT for Billie’s two headline shows. Tickets for Festival Pal Norte go on sale Nov. 7 at 2pm CT. https://t.co/6hWuy4ELSv pic.twitter.com/RyJ3C0sGcX

— billie eilish (@billieeilish) November 3, 2022