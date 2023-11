Juez que envió a Murillo Karam a prisión domiciliaria “actuó por consigna”, dice AMLO

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con el Juez que cambió la medida cautelar de Jesús Murillo Karam, otorgándole prisión domiciliaria tras su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario destacó que dicha orden contra el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue por consigna, por lo que expresó su rechazo y la calificó como “sabadazo”.

“Sí, fue muy raro, porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea un clásico `sabadazo´y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación, siempre hay un plazo de 48 horas y creo que fijó un plazo de dos horas y medio. Sin embargo, asistió la Fiscalía, no sé cómo, de suerte, y el juez – de acuerdo al informe que tengo – sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí, nada más estoy pidiendo formalmente grabación”, indicó en Palacio Nacional.