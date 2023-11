Nuevo ataque contra un hospital del norte de Gaza deja decenas de muertos y heridos

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) – Las autoridades palestinas han informado este viernes de que un nuevo ataque perpetrado por el ejército israelí contra el Hospital Al Shifa, el mayor complejo hospitalario de Gaza y situado en el distrito norte de Rimal, ha dejado decenas de muertos y heridos.

Así, ha denunciado una “nueva masacre” contra los civiles de la zona y ha detallado que entre las víctimas se encuentran pacientes, familiares, paramédicos y trabajadores sanitarios, además de personas desplazadas que buscaban refugio en el hospital tras perder sus viviendas.

#BREAKING | #Israeli strikes in front of Al Quds Hospital in #Gaza , leaving several casualties. Israeli jets have also targeted Al Shifa and the Indonesian hospitals. pic.twitter.com/PD3LmnFM3z

El ataque llega poco después de que el portavoz del Ministerio de Sanidad, Ashraf al Qudra, anunciara el traslado hacia el sur de la Franja de aquellos heridos en estado crítico que necesiten ser tratados en Egipto.

El Ejército israelí, por su parte, ha dicho estar analizando estas informaciones, si bien previamente el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha insistido en que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) “utiliza de forma cínica a la población” local y ha hecho referencia a una grabación que revela una supuesta conversación entre un trabajador sanitario y un militar israelí en la que apunta a que “Hamás tiene tanques de combustible que roba del Hospital Al Shifa”.

Despite the dangers surrounding Al-Quds Hospital in #Gaza 🏥due to the violent bombing around it, our medical staff 🥼did not suspend work and perform urgent surgeries.#GazaUnderAttack#AlQudsHospital #humantarian_heros pic.twitter.com/xhFX3t8dp3

— PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023