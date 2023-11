FOTO falsa de desvío de ayudas en Acapulco | Marko Cortés NO amenazó con matar a AMLO

Yemen no declaró la guerra a Israel y tropas estadounidenses tampoco llegaron a dicho país para apoyarlo en su guerra contra Hamás.

Por Abril Mulato, León Ramírez, Philip Marcelo y Marcos Martínez Chacón

Ciudad de México, 3 de noviembre (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de estas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

VIDEO NO MUESTRA A TROPAS ESTADOUNIDENSES LLEGANDO A ISRAEL

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a tropas estadounidenses llegando en avión a Israel.

LOS HECHOS: En los últimos días, en redes han compartido un video antiguo para sugerir que en él aparecen tropas estadounidenses llegando a Israel. El video muestra a soldados vestidos con uniformes de camuflaje bajando de un avión por la noche, llevando sus pertenencias y caminando por la pista.

Una publicación con el video en X, anteriormente conocido como Twitter, dice: “Las tropas estadounidenses llegan a Israel. Anteriormente, las autoridades estadounidenses anunciaron que se enviarían dos mil médicos a la zona de conflicto, lo que luego se convirtió en el desembarco de 4.000 marines”.

Sin embargo, el video no muestra ni a marines ni a Israel y no es reciente. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que el original se publicó en junio de 2022 en la web del Departamento de Defensa.

“Soldados de la 101ª División Aerotransportada (Asalto Aéreo) llegan a Mihail Kogainiceani, Rumania, el 28 de junio de 2022”, dice la descripción del video. La web dice que la unidad estaba allí “para reforzar el flanco oriental de la OTAN” y llevar a cabo ejercicios multinacionales con aliados en toda Europa.

Horas después del ataque del 7 de octubre de Hamás a Israel, Estados Unidos comenzó a mover buques de guerra y aviones a la región.

El Pentágono dijo a mediados de octubre que envió al grupo anfibio USS Bataan, que consta de tres buques que transportan a miles de marines de la 26ª Unidad Expedicionaria de Marines. Los buques llevan helicópteros y embarcaciones de asalto que pueden insertar marines en territorio hostil o brindar atención médica u otra asistencia.

La semana pasada, AP informó que el Pentágono envió asesores militares, incluido el teniente general del Cuerpo de Marines James Glynn, a Israel para ayudar en su planificación de guerra.

El 26 de octubre, el Secretario de Prensa del Pentágono, el general Pat Ryder, informó que aproximadamente 900 soldados estadounidenses estaban en proceso de despliegue en el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos, que se extiende por Medio Oriente y Egipto en el noreste de África. El objetivo, señaló, es apoyar a las necesidades de defensa de Israel mientras la nación combate al grupo armado Hamás y también proteger a las fuerzas estadounidenses que prestan servicio en la región.

Ryder explicó que las fuerzas que serán enviadas incluyen algunas que previamente habían sido puestas en estado de preparación para el despliegue y que se están movilizando desde Estados Unidos continental, pero negó que fueran a ser enviadas a Israel.

El martes, el Secretario de Prensa del Pentágono comunicó que otros 300 soldados adicionales de Estados Unidos se desplegarán en el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos desde el territorio continental.

El general agregó que estos soldados proporcionarán capacidades en eliminación de explosivos, comunicaciones y otras funciones de apoyo para las fuerzas ya presentes en la región. Estas fuerzas no irán a Israel, dijo Ryder.

AP no encontró reportes oficiales o mediáticos que confirmen que cuatro mil soldados llegaron recientemente a territorio israelí.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

YEMEN NO DECLARÓ LA GUERRA A ISRAEL, REBELDES HUTÍES LANZARON MISILES

LA AFIRMACIÓN: Yemen declaró la guerra a Israel, ahora aumentarán las tensiones en el mundo.

LOS HECHOS: El Gobierno de Yemen no ha declarado la guerra a Israel. Los rebeldes hutíes, que controlan la capital del país, lanzaron misiles contra objetivos israelíes esta semana y amenazaron con nuevos ataques. Pero los expertos dicen que la milicia respaldada por Irán no llegó a declarar una guerra total contra el Estado de Israel.

Usuarios de redes sociales y algunos medios de comunicación informaron erróneamente que Yemen se convirtió en el primer país de la región en sumarse oficialmente a la guerra entre Israel y Hamás.

Muchos comparten un video de un líder militar vestido con uniforme de combate hablando en árabe, desde un podio con una bandera de rayas rojas, blancas y negras de fondo.

“YEMEN LE DECLARA LA GUERRA A ISRAEL. Este martes, un portavoz militar yemení anunció que su país declaró oficialmente la guerra a Israel y se sumaba a los ataques palestinos de las últimas horas”, dice un mensaje de Facebook.

Pero el Gobierno oficial de Yemen no hizo tal cosa. Los hutíes, un grupo rebelde que controla la capital nacional de Saná, anunciaron el martes que habían lanzado misiles y drones contra Israel.

El ejército de Israel dijo que sus aviones de combate y su sistema de defensa antimisiles interceptaron las salvas fuera del territorio israelí. El ejército hutí dijo el miércoles que disparó otro lote de drones contra objetivos israelíes “en apoyo al oprimido pueblo palestino”.

Pero la República de Yemen, el Gobierno del país reconocido internacionalmente, está dirigida por el Consejo de Liderazgo Presidencial, explicó Thomas Juneau, profesor de la Universidad de Ottawa en Canadá, que se especializa en Yemen.

“Los hutíes son la autoridad de facto en Saná, la capital, pero de hecho es inexacto decir que ‘Yemen’ (o la República de Yemen) ha declarado la guerra a Israel”, escribió Juneau en un correo electrónico el miércoles.

Bruce Riedel, investigador principal del Centro de Política para Medio Oriente de la Brookings Institution, coincidió y agregó que Irán y Siria son las dos únicas naciones que tienen embajadas operando en Saná, lo que subraya la falta de legitimidad internacional del grupo.

Y si bien los ataques con cohetes y drones son una escalada significativa, la declaración del grupo rebelde no llega a comprometerse con un esfuerzo general para destruir Israel, dijo.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz de la milicia respaldada por Irán, dijo en una declaración televisada que el ejército rebelde lanzaría otros ataques contra Israel hasta que detenga sus ataques contra territorios palestinos, que iniciaron tras la incursión de Hamás el 7 de octubre.

Los funcionarios de la Embajada de Yemen en Washington no respondieron el miércoles a correos electrónicos en busca de comentarios.

Asher Orkaby, profesor de la Universidad de Harvard, que ha escrito dos libros sobre Yemen, dijo que la decisión de los hutíes de atacar a Israel se basa más en la política yemení que en buscar la guerra.

“El ataque hutí contra Israel fue una apuesta por parte de sus dirigentes para apelar a las masas yemeníes que exigían violencia contra Israel”, explicó en un correo electrónico. “Después de todo, el lema hutí es ‘¡Muerte a Estados Unidos! ¡Muerte a Israel!’”.

Los hutíes se apoderaron de Saná y de gran parte del norte del país en 2014.

— Los periodistas Philip Marcelo y León Ramírez verificaron esta información.

INDIOS QUE SE MANIFESTARON EN APOYO A LOS PALESTINOS NO USARON UNA BANDERA ERRÓNEA

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra que, durante una protesta a favor del grupo armado palestino Hamás que se realizó en la India, los manifestantes confundieron la bandera palestina y marcharon con la de Italia.

LOS HECHOS: La bandera que se ve en la grabación no es de Italia sino del partido político que organizó la protesta.

Un video muestra a decenas de indios en una manifestación cargando un cartel en inglés que dice: “Nosotros los indios con Gaza resistimos” y otro que dice “Palestina libre”. Los asistentes también ondean banderas verde, blanco y rojo mientras gritan consignas.

En Twitter, esta grabación ha sido compartida asegurando falsamente que las banderas que muestran los manifestantes son de Italia. Pero la bandera en realidad es de un partido político indio.

Primero, en el cartel que cargan varios manifestantes con la frase “Nosotros los indios con Gaza resistimos” también se leen las palabras “Welfare Party Kerala” o Partido del Bienestar de Kerala en español.

Tras realizar una búsqueda en Google, AP encontró que el partido político del Bienestar de la India es un partido político indio fundado el 18 de abril de 2011 que utiliza un logo verde, blanco y rojo que en el centro tiene dos hojas de trigo y sobre este aparece el nombre del partido en letras negras.

En el video que se ha compartido en redes con la falsa afirmación se alcanzan a ver estas letras negras en el costado de las banderas.

En segundo lugar, tanto en el perfil de Facebook como en el Instagram del Partido del Bienestar de Kerala hay fotografías de una protesta que ocurrió en el estado indio de Kerala el pasado 17 de octubre. En dichas imágenes, aparecen los manifestantes sosteniendo los mismos carteles y banderas que aparecen en el video.

En una de las fotografías publicadas se ve en el centro a tres hombres. De izquierda a derecha, el primero es un individuo con bigote, lleva una banda gris en la cabeza y usa una camisa azul claro; el segundo es un hombre con barba larga que usa una camisa gris oscuro; y el tercero es un hombre con camisa blanca y bigote.

Estos individuos también aparecen en el video antes mencionado por lo que tanto las fotos como el video muestran la misma protesta.

En los últimos días, decenas de miles de musulmanes se han manifestado en todo el Medio Oriente en apoyo a los palestinos y contra el bombardeo israelí de Gaza, reportó AP.

— Abril Mulato

FOTOS NO MUESTRA ENTREGA DE APOYO A DAMNIFICADOS POR HURACÁN EN ACAPULCO

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a un individuo entregando una bolsa con donativos gubernamentales a una persona afectada tras el paso del huracán Otis en la ciudad costera mexicana de Acapulco, en Guerrero. La bolsa con los donativos gubernamentales muestra un mensaje alusivo a la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum.

LOS HECHOS: Luego del azote del huracán Otis en Guerrero el 25 de octubre, el Gobierno mexicano informó el domingo en un comunicado que murieron 48 personas a consecuencia del huracán, de las cuales 43 corresponden a Acapulco y otras cinco al municipio de Coyuca de Benítez.

Tras el desastre, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas sobre la devastación ocasionada en la región que AP ha verificado.

Por ejemplo, una publicación que circula en Twitter muestra una foto de julio pasado del político mexicano para decir erróneamente que ésta corresponde a hechos ocurridos en Guerrero luego de los destrozos que dejó Otis.

La imagen de baja resolución muestra el momento en que un hombre entrega una bolsa con el slogan “#EsClaudia” a una mujer. Ese slogan ha sido utilizado por simpatizantes de Sheinbaum para promover sus aspiraciones a la presidencia.

La publicación ha sido compartida por usuarios para criticar al oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a Sheinbaum, quien se postulará el próximo año para la presidencia a través de ese partido.

Los usuarios han comentado en la publicación que Sheinbaum supuestamente busca promocionarse con donaciones para los afectados, en medio del desastre ocasionado por Otis.

Tras la devastación en Guerrero, las autoridades y organizaciones civiles han enviado donaciones para los damnificados.

Pero al hacer reversiones de la imagen en Google, AP corroboró que la imagen en realidad corresponde a un evento organizado el 9 de julio por Américo Villarreal Santiago, aspirante al Senado, en el estado de Tamaulipas, al noreste de México. La foto se capturó durante una entrega de donativos en el municipio de Palmillas, Tamaulipas.

La fotografía fue difundida por el diario mexicano Reforma el 18 de julio para informar que Villarreal Santiago, hijo del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, repartió bolsas con donativos para seguidores de Morena con la leyenda “#EsClaudia”.

Críticos de Morena han cuestionado la repartición de donativos a la población con mensajes alusivos a Sheinbaum, ya que las leyes mexicanas prohíben este tipo de actividades fuera del periodo oficial de las campañas, que comienza en el 2024.

— El periodista Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

PUBLICACIÓN TERGIVERSA ENTREVISTA CON LÍDER OPOSITOR EN MÉXICO

LA AFIRMACIÓN: Marko Cortés, líder del opositor Partido Acción Nacional (PAN), dijo en entrevista que debían matar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

LOS HECHOS: La publicación tergiversa una entrevista que Cortés dio al comunicador Carlos Loret de Mola para el portal LatinUs en marzo y el video no menciona esta supuesta amenaza. En el intercambio, Cortés criticó la administración de López Obrador, pero no sugirió ningún atentado contra el presidente.

Una publicación compartida en Facebook utiliza una entrevista realizada a Cortés para afirmar que dijo que debían matar al presidente mexicano.

En la sección de comentarios, usuarios de la red social criticaron la supuesta amenaza del político panista y pidieron iniciar un proceso legal en su contra.

Pero esta información es falsa. AP revisó la grabación completa y no halló mención de Cortés al respecto de un atentado o agresión hacia López Obrador, como señala la publicación.

En la grabación, se escucha decir a Cortés que “las cosas en México, a partir de la llegada de López Obrador, van de mal en peor. Las cosas, claro que no estaban bien, pero ahora están peor, más violencia que nunca, más homicidios que nunca, más feminicidios que nunca”.

Una búsqueda de esas palabras llevó a una entrevista de Cortés en el programa Latinus, conducido por Loret de Mola. En el minuto 16:44 se puede escuchar el mismo audio que la publicación con desinformación.

Sin embargo, en esta entrevista Cortés tampoco hizo un llamado a la violencia contra el presidente mexicano.

AP contactó con el área de comunicación del PAN para obtener comentarios, pero no obtuvo respuesta inmediata.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.