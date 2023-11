Líder de Hezbollah amenaza con escalar enfrentamiento con Israel a un mes de guerra

Por Abby Sewell

Beirut, 3 de noviembre (AP) — El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, señaló este viernes que su poderosa milicia sostiene un combate sin precedentes con Israel a lo largo de la frontera líbano-israelí y amenazó con una escalada de violencia cuando la guerra entre Israel y Hamás se acerca a la marca de un mes y sin señales de bajar de intensidad.

En un discurso televisado —el primero de Nasrallah desde el inicio de la guerra detonada por la incursión de los milicianos palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre— no llegó a afirmar que su milicia libanesa entrará plenamente en el conflicto, una medida que tendría consecuencias devastadoras para Líbano e Israel.

Nasrallah sostuvo que la milicia, aliada de Hamás, que gobierna en Gaza, no se deja arredrar por las advertencias de Estados Unidos de no sumarse a la guerra, y que la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Mediterráneo “no nos asustará”.

En las últimas semanas, Hezbollah ha disparado cohetes a través de la frontera diariamente, impactando principalmente objetivos militares en el norte de Israel, pero el grupo tiene un arsenal sustancial capaz de alcanzar cualquier parte del país y miles de combatientes curtidos en la batalla.

En toda la región se había anticipado su discurso como una señal sobre la posible expansión de la guerra Israel-Hamás luego de semanas de choques esporádicos entre Israel y Hezbollah en la frontera.

Resonaron disparos al aire en Beirut, cuando miles se concentraron en una plaza en los suburbios al sur de la capital libanesa para escuchar el discurso televisado de Nasrallah.

En la víspera se registró la mayor escalada hasta el momento en los choques entre Hezbollah y las fuerzas israelíes desde que comenzó la guerra, y el discurso de Nasrallah coincidió con la visita a Israel del Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.

This isn’t #Gaza. This is #Syria. This is what #Iran, #Hezbollah and #Assad did to my country. Their brutality is unmatched. Look at the destruction. So don’t think Hassan Nasrallah will save the Ummah. They only cry crocodile tears.#GazaGenocide pic.twitter.com/EPgH1DqKeD

— Hassan حسن الرحمون (@hassanalrahmon) November 3, 2023