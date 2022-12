Samuel, MC, PRI y PAN usan las instituciones para confrontarse, advierten activistas

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Nuevo León vive un conflicto entre el gobierno estatal y el Congreso local que se ha originado a raíz de las acusaciones en contra del Gobernador emecista Samuel García Sepúlveda de “piratearse alcaldes” del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció el activista Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder.

De acuerdo con el activista, Movimiento Ciudadano llegó al Gobierno sin una importante representación en el Congreso del Estado de Nuevo León. “Aquí en Nuevo León tenemos más de 20 años donde ha habido una dupla partidista del PRI y del PAN, el PRIAN que ahora le llaman, y entonces durante estas dos últimas décadas a través del Congreso, lo que hemos observado es que se han hecho del control de la mayoría de las instituciones estos dos grupos de partidos”.

El pasado 30 de noviembre, el Gobernador de Nuevo León reconoció, durante la sesión plenaria anual del Consejo Nuevo León, que existe una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo del estado por la elección del nuevo Fiscal:

“Hoy les quiero decir con toda sinceridad que este gobierno tiene principios y tiene límites, estamos dispuestos a negociar, a dialogar, pero siempre transparente, en este momento hubo dos causas que no íbamos a ceder y por eso hay tensión política. No íbamos a permitir otros 6 años una fiscalía secuestrada para intereses privados, y menos ceder en un presupuesto que nos iban a maquilar afectando los grandes proyectos prioritarios y plurianuales que tiene el nuevo Nuevo León”, agregó.

El director de Redes Quinto Poder destacó que a pesar del conflicto, la ciudadanía sigue padeciendo el transporte, el incremento de la inseguridad, de delitos de violencia de género y la contaminación, entre otros.

“La ciudadanía esta en esta cotidianeidad que creo que no ha alcanzado asimilar el general de la población y, creo, y a mí me preocupa que los dos actores ya vieron esto, que Samuel sigue en sus redes sociales con este mundo de Nuevolandia”.

En este sentido, el activista declaró en Los Periodistas que en una investigación se percataron que del 2015 al 2021 “hay 145 mil carpetas de investigación abiertas y la Fiscalía ha resuelto un 3 por ciento, o sea, la falta o no del Fiscal no creo yo que impacte o no en esto porque el número es de atrás, el número es muy duro. Se nos dice que la gente vaya y denuncie para que tengas un montón de carpetas ahí que no están siendo resueltas, estas sólo, ojo, son delitos relacionados con violencia de género, no estamos hablando de otros delitos y esto es algo que documentamos recientemente”.