Elon Musk difunde investigación sobre cómo se ocultó el escándalo de Hunter Biden

Madrid, 3 Dic. (EUROPA PRESS).- El consejero delegado de Twitter, Elon Musk, ha promovido esta madrugada una presunta filtración de una serie de deliberaciones internas de la anterior administración de Twitter en relación a la polémica desatada en 2020 sobre los archivos personales de Hunter Biden, el hijo del Presidente estadounidense, Joe Biden.

Las deliberaciones, publicadas en último término por el periodista Matt Taibbi, aparecen una semana después de que el magnate sudafricano avisara con divulgar lo ocurrido dentro de la empresa, a la que acusó de neturalizar en la red social la difusión de las informaciones sobre el ordenador de Hunter Biden que dio a conocer el New York Post.

