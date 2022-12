Solución para tramo Tulum-Cancún del Tren Maya busca no causar daño ambiental: AMLO

El Presidente destacó la importancia de conocer el territorio sobre el que será construido el tren para proteger a la naturaleza.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió este sábado los avances del Tren Maya desde Tulum, Quintana Roo, donde finalizó la supervisión de uno de sus proyectos emblemáticos.

En un video compartido en su cuenta de Twitter, el mandatario federal compartió que el tramo del Tren Maya que irá de Tulum a Cancún “es único” por lo que su construcción será a partir de la solución que se aplique en esta zona para evitar daños al medio ambiente.

“Iniciamos la gira de supervisión del Tren Maya en Palenque [Chiapas] y estamos terminando en Tulum [Quintana Roo]. El coronel ingeniero militar nos va a explicar qué solución es la que se está aplicando en este tramo de Tulum a Cancún qué es único porque tiene cavernas y ríos subterráneos. El propósito es no causar daños -o en lo mínimo- al entorno, a la naturaleza, al medio ambiente”.

El titular del Ejecutivo aseguró que “aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan”, debe conocerse que “una obra como la del Tren Maya, de mil 554 kilómetros, no se está haciendo -en la actualidad- en ningún lugar del mundo”.

“De hecho es un orgullo de nuestra ingeniería civil e ingeniería militar. Desde luego que ha significado la participación de servidores públicos, de constructoras mexicanas y también extranjeras que están realizando esta magna obra”.

La construcción del Tren Maya ha significado tomar varias decisiones responsables para la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural. pic.twitter.com/34b5EZPSyn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 4, 2022

El Presidente López Obrador también explicó que se está trabajando para tener “en tiempo” este tramo de la ruta porque “aunque parezca increíble” será inaugurado el próximo año con todas las estaciones, paraderos, infraestructura y el nuevo aeropuerto internacional.

Con apoyo de una maqueta, el ingeriero militar a cargo de este tramo explicó la solución al viaducto elevado que se construirá en la zona de Tulum luego de que se hallara una frontera entre el nivel medio del mar y una parte baja de agua dulce, cuya reacción con la roca provocan que se desintegre.

“Por eso cuando llueve el agua de lluvia se penetra al subsuelo y produce estos efectos. Se hizo el modelo 3D a escala real de cómo está el tramo, entonces podemos ver que realmente esta zona es la de más riesgo”.

Al indagar la profundidad del territorio, descubrieron que debajo de esa zona “el terreno es muy consistente, muy uniforme”, por lo que, a partir de muestras del terreno qué se analizaron, se construirá un pilote que se hunda lo necesario.

“Un resultado qué encontramos muy bueno. Nos ha servido para decidir que si podemos nosotros colocar los pilotes abajo de esta frontera de agua dulce y agua salada. Lo comprobamos con esa prueba de carga y ahora sí, ya conociendo donde estamos y con la certeza de la cimentación, podemos proponer un de pilotes”.