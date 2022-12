“Un Cauduro es un Cauduro”: El formidable Rafael mexicano fallece a los 72 años

El presidente de la Suprema Corte dio a conocer la noticia y aseguró que “su mural en la SCJN será un grito permanente en contra de las injusticias”.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El artista plástico Rafael Cauduro, el más grande de los hiperrealistas mexicanos, falleció este sábado a los 72 años, informó el Ministro presidente Arturo Zaldívar.

“Una enorme pérdida para el arte de México. Su mural en la SCJN será un grito permanente en contra de las injusticias. Mi pésame y un abrazo solidario para Liliana, Elena y Juliana. Descanse en paz”, escribió el Ministro en sus redes sociales.

Lamento profundamente el fallecimiento del gran Rafael Cauduro. Una enorme pérdida para el arte de México. Su mural en la SCJN será un grito permanente en contra de las injusticias. Mi pésame y un abrazo solidario para Liliana, Elena y Juliana. Descanse en paz. pic.twitter.com/ihzVnJc87X — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) December 4, 2022

Lamentamos el fallecimiento de Rafael Cauduro, pintor y muralista, autor del mural “Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores” ubicado en el edificio sede de la SCJN. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/OYQMOt6AwH — Suprema Corte (@SCJN) December 4, 2022

Rafael Alejandro Cauduro Alcántara comenzó su carrera como artista en los años 70. Distinto a todo lo que acontecía en la época, nunca estudió arte en la academia, sino que desarrolló un camino en solitario, muy propio de su carácter reservado e introspectivo, detalla un perfil suyo publicado por el Colegio de San Ildefonso.

Tras comenzar a vender con éxito sus caricaturas y primeros dibujos al pastel, decidió dedicarse de lleno al arte y abandonar la carrera de diseño industrial que le había sido impuesta. De esta manera comenzó un viaje que combinó un extraordinario talento con el trabajo arduo, factores que lo llevaron a crear un sello propio y una carrera fructífera.

UN CAUDURO ES UN CAUDURO

La carrera de Cauduro estuvo marcada por una constante experimentación que lo llevó a consolidar un estilo propio y único en su tipo. A partir de la caricatura, género que requiere una visión aguda y una maestría singular, sus creaciones más tempranas evidenciaron que ensayó con varias tendencias de la época como op art, abstraccionismo y geometrismo hasta lograr la descomposición de espacios y figuras tan característicos en su pintura. Más allá de esto, desde sus inicios se asoma un marcado énfasis en la condición humana, centrado con frecuencia en personas vulnerables, refiere una biografía suya.

Su producción artística incluye pinturas de gran formato, murales, escultura y vidrio en lugares como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Centro Cultural Los Pinos y el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México.

Algunas de sus exposiciones individuales fueron:

-Casa del Lago, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México en 1976.

– Rafael Cauduro: Retrospectiva, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, en 1984.

– Surface and Illusion, Alex Rosenberg Gallery, Nueva York, en 1986.

-Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, en 1991.

-Museo Casa Diego Rivera, Festival Internacional Cervantino, Guanajuato, en 1992.

-Rafael Cauduro: De ángeles, calvarios, calaveras y otras calamidades, Sala Nacional del Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, en 1995.

-Rafael Cauduro: Ante ojos de dos miradas, Jardín Borda, Instituto de Cultura de Morelos, Cuernavaca, en el 2000.

-Sutilezas del Lenguaje, Museo de Bellas Artes, Estado de México, en 2021.

La escritora Mónica Lavín, en su libro México contemporáneo, entrevista a Rafael Cauduro sobre sus obras y al ha lar de los murales pintados en la SCJN resalta que para él “la justicia es el tema más importante de México”.

“Cuando a Rafael Cauduro le propusieron pintar los murales de las escaleras del Palacio de Justicia en Ciudad de México pensó que no tenía caso meterse en eso, porque la justicia en México no existía y él no iba a pintar una mentira. Cuando le dieron libertad de expresar lo que sabía y sentía, el tema se desparramó más allá de los murales. Los expedientes que no se revisan, lo que él bautizó como el olvido penal, se volvió una obsesión sobre la que no para de trabajar. Si uno camina por la sección de las escaleras en cuatro pisos que pintó Rafael Cauduro, las imágenes golpean, por crudas, por su perspectiva, porque nos involucran, porque están en el edificio de la Suprema Corte de Justicia“, dice un fragmento del libro que recopila entrevistas con los creadores más representativos de la cultura del país.